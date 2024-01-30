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頭份解編50公頃公設 將公辦市地重劃開發

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
頭份都市計畫公共設施用地解編案，檢討擬變更公園、學校用地等51案約50公頃。本報資料照片
頭份都市計畫公共設施用地解編案，檢討擬變更公園、學校用地等51案約50公頃。本報資料照片

苗栗縣竹南頭份都市計畫公共設施用地解編案，檢討擬變更公園、學校用地等51案約50公頃，將以公辦市地重劃開發33公頃住宅區、商業區等還地於民，縣府估計可節省近200億元徵收費用，許多地方人士樂觀其成，認為有助紓解居住需求、加速公園開發，可實質提升環境品質。

政府盤點久未徵收又不必要的公園、學校等公設保留地，推動專案通盤檢討案，其中，竹南頭份都市計畫2019年公開展覽，去年10月內政部都委會審議通過，因內容與2019年版本不同，縣府再次公展，今天在竹南鎮公所、後天在頭份市公所開說明會。

縣府指出，檢討釋出51處公設保留地約50公頃，其中36處經檢討變更為住宅區、商業區，及其他公設用地，以公辦市地重劃開發，節省政府193億元徵收費用，增加32.59公頃住宅區、0.34公頃商業區，開闢5.3公頃公園用地、5.66公頃公園兼兒童遊戲場用地。

解編案有4筆逾4公頃，最大在竹南開元路、功明街口東側「公23」公園用地，面積4.98公頃，擬變更3.27公頃住宅用地，0.75公頃公園用地及0.41公頃廣場兼停車場用地等；頭份八德路、幼英街口西側「公10」4.63公頃，擬變更2.95公頃住宅區，0.78公頃公園用地等。

都市計畫 內政部 停車場

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