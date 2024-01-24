全區暢行！竹北成壠重畫區道路改善完工 解決道路破損

新竹縣竹北市成壠重畫區自102年起，由於周邊因多處建案陸續興建，並申請多處用水、用電、瓦斯及網路等管線挖掘，造成道路明顯不平，且過往路面多以假修復臨時恢復，破損問題不間斷。新竹市公所近日完成成壠重畫區道路改善工程，工程改善總長約3公里，解決周邊道路破損老舊問題，恢復路面平整，同步提升用路人安全。

竹北市長鄭朝方表示，成壠重畫區自102年起，由於周邊因多處建案陸續興建，並申請多處用水、用電、瓦斯及網路等管線挖掘，造成道路明顯不平，但過去路面多以假修復臨時恢復，反反覆覆持續深挖，又單一道路刨鋪，未經完整性評估，也就是頭痛醫頭、腳痛醫腳的片段作法，造成破損問題不間斷。市公所秉持打造人本交通環境、持續推動路平等市政要點，遂編列相關經費進行全面改善。

成壠重畫區全區道路改善工程總長約3公里，以整區縱橫路網為主，不再以單一橫軸路線或縱軸路線改善，道路重鋪後，解決周邊道路破損老舊問題，恢復路面平整，同步提升用路人安全。施工地點含蓋竹義、竹北、泰和等3里，包含博愛街、中和街及成壠社區道路等，其中成壠社區為主要施工範圍，改善路段包含中山路112巷、10巷，水瀧一、二、三、五街，中山二、三、五、六街等。

鄭朝方表示，過去一年竹北市公所積極盤整市內道路，落實路平施政目標，秉持完整評估規畫等原則，讓交通建設具系統性，為市民打造更安全更舒適的生活環境，未來將以成壠社區為範本，以街廓式、系統性進行竹北市內道路改善，並整合深挖管線單位，以維護用路品質。