桃園打造年貨大街！公有市場春節特色禮包搶商機 還有機會抽電器

桃園市政府為迎接農曆新年推出桃園年貨大街，並串聯各大公有市場推出年節特色禮包，民眾即日起在各公有市場攤位消費，除可獲得限量龍年紅包袋，拍照打卡還有機會抽電器好禮。

桃園市長張善政今天出席在新永和市場舉行的記者會時表示，為貼近市民需求，今年特別串聯全市公有市場與伴手禮協會，推出線上及實體年貨採買活動，讓整個桃園成為市民的年貨大街，相關活動將從年節前夕持續到元宵節。

張善政說，市民習慣在傳統市場挑選食材自煮年菜或採買熟食，因此各市場推出的特色年節禮包，匯集「桃園上好攤」及經濟部「樂活名攤」星級獲獎優質商品，民眾透過線上下單後將獲得兌換券，引導消費者返流市場進行，同時攤商也推出年節優惠促銷，滿足民眾對於年菜的需求。

桃園市經濟發展局指出，除邀請民眾到公有市場找好康，市府還將在南北桃園舉辦年貨大街展售會，匯聚桃園地區禮品業者，邀請歷年獲選桃園「金牌好禮」商家參與，同時規劃1元競標、消費滿千雙重抽等活動，觀光夜市也會推出「桃園夜宵大街」活動，帶動農曆年前的消費熱潮。