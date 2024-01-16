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影／免費停車一整年 竹東轉運站地下停車場19日啟用

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣長楊文科宣布竹東轉運站地下停車場19日啟用，並免費提供民眾停車一整年。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣長楊文科宣布竹東轉運站地下停車場19日啟用，並免費提供民眾停車一整年。記者巫鴻瑋／攝影

位於新竹縣竹東鎮北興路與工業二路交叉口的竹東轉運站，將在19日搶先啟用地下停車場，地下雙層設計可提供超過250個汽車停車位，新竹縣長楊文科宣布將免費提供民眾使用1年，同時地上的竹東文化大禾埕也將在春節過後動工。

新竹縣府交旅處長戴志君表示，地下停車場共有251個汽車停車位，1年內將免費對民眾開放，地上工程預計分為文化大禾埕及新竹縣南區綜合行政大樓、竹東綜合行政中心，其中文化大禾埕將在3月動工，預計明年完工，其餘2棟地下建築則預計明年動工。

楊文科今天上午率新竹縣府團隊及竹東鎮公所、鎮民代表會前往竹東轉運站地下停車場視察，因整體工程已完工，為方便民眾停車，楊文科當即宣布對外開放，19日啟用後1年內將不收費。

竹東轉運站目前已完成興建地上1層轉運站和地下2層停車場，轉運站規畫10個客運月台，不過因年後即將展開地上建築計畫施工，因此短期將暫時不會營運轉運站設施，不過民眾使用地下停車場不受影響，仍可正常經工業二路停車場出入口進出。

楊文科表示，地上的新竹縣南區綜合行政大樓及竹東綜合行政中心縣府與鎮公所將盡快動工，未來將遷入新竹縣府稅務局、婦幼館、竹東鎮戶政事務所、地政事務所等機關。

竹東鎮長郭遠彰表示，綜合行政大樓規畫地上6層，其中1至5樓為鎮公所辦公廳舍，6樓是鄉民代表會，預計明年初動工，4年後完工，而一旁的竹東文化大禾埕則會搶先在今年3月動工，同時竹東鎮立新圖書館也規畫隨大禾埕計畫興建。

竹東轉運站地上轉運站月台已完工，預計明年初將再發包動工轉運站上部大樓。記者巫鴻瑋／攝影
竹東轉運站地上轉運站月台已完工，預計明年初將再發包動工轉運站上部大樓。記者巫鴻瑋／攝影
竹東轉運站地下停車場將在19日啟用，地下1、2層共可停251輛汽車。記者巫鴻瑋／攝影
竹東轉運站地下停車場將在19日啟用，地下1、2層共可停251輛汽車。記者巫鴻瑋／攝影
竹東文化大禾埕目前仍是雜草叢生的空地。記者巫鴻瑋／攝影
竹東文化大禾埕目前仍是雜草叢生的空地。記者巫鴻瑋／攝影
竹東轉運站地下停車場將在19日啟用，地下1、2層共可停251輛汽車。記者巫鴻瑋／攝影
竹東轉運站地下停車場將在19日啟用，地下1、2層共可停251輛汽車。記者巫鴻瑋／攝影
竹東轉運站地下停車場將在19日啟用，地下1、2層共可停251輛汽車。記者巫鴻瑋／攝影
竹東轉運站地下停車場將在19日啟用，地下1、2層共可停251輛汽車。記者巫鴻瑋／攝影

新竹 停車場 楊文科

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