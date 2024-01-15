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桃園抽驗235件春節應景食品 10產品不合格恐罰6萬以上

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市衛生局至轄內賣場超市、果菜批發市場、南北雜貨店、年菜餐廳及製造業等處抽驗共235件應景食品，其中有10件產品檢驗結果不符規定。圖／桃園市衛生局提供
桃園市衛生局至轄內賣場超市、果菜批發市場、南北雜貨店、年菜餐廳及製造業等處抽驗共235件應景食品，其中有10件產品檢驗結果不符規定。圖／桃園市衛生局提供

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春節將至，桃園衛生局至轄內賣場超市、果菜批發市場、南北雜貨店、年菜餐廳及製造業等處抽驗共235件應景食品，其中有10件產品檢驗結果不符規定，衛生局表示已移請供應商所轄衛生局追查，若違反食品安全衛生管理法，將由該縣市衛生局開罰6萬元以上2億元以下。

衛生局副局長余依靜表示，這次抽驗235件應景食品中，品項有生鮮蔬果、肉品、雞蛋、香腸臘肉、糕粿、米麵製品、豆製品、醃漬蔬菜、辛香料、休閒零食及即食餐點等，其中有2件蔬菜、4件醃漬蔬菜、2件薑絲、1件豆干絲及1件花椒粒共10件產品檢驗結果不符規定。

其中，朝天椒、甘藍及花椒粒各1件檢出殘留農藥不符合「農藥殘留容許量標準」，另有7件產品檢出食品添加物不符規定，包含4件醃漬蔬菜類，分別為圓酸菜、長酸菜、酸菜絲及酸菜頭，還有2件薑絲檢出二氧化硫超過標準，其中5件來源商位於外縣市，1件薑絲為桃園市業者所製。

余依靜呼籲，食品製造業者應做好自主管理，務必遵守法規並正確使用食品添加物，也提醒民眾，選購食品時應避免顏色太過鮮豔、太白或聞起來有刺鼻味的產品，優先選擇完整包裝且標示齊全的食品，並留意保存方式。衛生局也免費提供過氧化氫、皂黃、二氧化硫等3種試劑，讓民眾自行DIY篩檢，可向衛生局所屬13區衛生所索取。

衛生局 桃園 抽驗

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