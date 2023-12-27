桃園山豬湖生態園區擴大至28公頃 明年2月開園可了解濕地生態

桃園市大漢溪山豬湖生態親水園區，每年夏季是賞荷秘境，是許多民眾喜愛造訪休憩之處。市府去年7月進行二期工程，將面積擴大為28公頃，工程總經費約為7500萬元，目前工程已完工，預計明年2月上旬將開園，帶領民眾近距離了解濕地生態。

山豬湖生態親水園區二期工程投入經費約7500萬元，面積擴大10公頃。水務局長劉振宇表示，園區以山河為主軸規畫2大觀察路徑，其中，山林軸帶與崖線扣合，濱溪軸帶則打造600公尺生態河道營造水岸文化，未來環保局將持續監控水質，並結合大溪木藝生態博物館導覽，與觀旅局一同行銷水岸美景，此外，目前周邊大嵙崁水與綠休閒農業區正在申請，已有初步規畫停車格位，將與農業局合作改善。

市長張善政表示，大漢溪山豬湖生態親水園區環境優美，水務局已打好基礎，將園區整理到一個階段，後續會請觀旅局、農業局一同前往會勘，提出規畫，並於市府觀光會報提出。

水務局表示，山豬湖親水園區一期及二期總面積28公頃，將帶領民眾上山下河看見大漢溪深厚底蘊，山林軸帶可看見河階崖線岩盤褶皺與林下蕨園；濱溪軸帶能看見河道鬼斧神工下的河底生機。此外，水務局也擴增山豬湖園區衛星節點，串聯山、河、水的河階地景，將其蛻變為具有親水、文化、觀光等多功能的大龍門旅遊熱點，以及體驗自然水域之美的場域。