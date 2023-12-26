老回憶新攻略 苗栗規畫鐵道小旅行即起報名搶30個名額

苗栗縣文化觀光局規畫「老回憶、新攻略」尋幽探訪苗栗鐵道小旅行，串聯縣內知名景點安排一日遊，活動時間明年1月5日（五）上午8點至下午3點，報名即日起至12月29日止，每人收費300元，縣府歡迎有興趣民眾參加，認識鐵道如何帶動縣內的區域發展和人文之美。

文觀局表示，這項活動由在地達人帶路，透過體驗式走讀，使旅人對地方文化產生興趣，搭配客委會斥資10億元興建的「苗栗火車頭園區」，帶領遊客在列車展示館、轉車台大廳及半戶外展區等場域，觀賞不同型式的火車頭，並以光影展演揭開鐵道文化的神祕面紗。

活動還搭配三義「舊山線鐵道自行車」，遊客除了可以使用傳統人力踩踏外，自行車還附設電動設備，不用擔心體力，隨鐵道彎曲倘佯山林中，盡情欣賞沿途風光，感受豐富多元的歷史文化，留下難忘回憶。

文觀局長林彥甫表示，舊山線鐵道自行車2019年7月營運以來，為地方帶來豐沛觀光產值，搭乘者已超過190萬人次，成為苗栗地區觀光旅遊新亮點，日前參與交通部觀光署第一屆「觀光亮點獎」評選，榮獲「10大景點設施」和「最佳人氣獎」雙料獎項肯定。