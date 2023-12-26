快訊

海虎為何在海上進行高風險維修？參謀長還原現場 背景因素恐是社會氛圍

指綠營不敢廢ECFA 侯友宜再批賴清德主張是「兩岸和平跨不過的萬重山」

黨性高於人性？習近平高調讚毛澤東 父親習仲勛卻曾被他往死裡整

聽新聞
test
0:00 / 0:00

老回憶新攻略 苗栗規畫鐵道小旅行即起報名搶30個名額

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣文化觀光局規畫「老回憶、新攻略」尋幽探訪苗栗鐵道小旅行，串聯縣內知名景點安排一日遊。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣文化觀光局規畫「老回憶、新攻略」尋幽探訪苗栗鐵道小旅行，串聯縣內知名景點安排一日遊。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣文化觀光局規畫「老回憶、新攻略」尋幽探訪苗栗鐵道小旅行，串聯縣內知名景點安排一日遊，活動時間明年1月5日（五）上午8點至下午3點，報名即日起至12月29日止，每人收費300元，縣府歡迎有興趣民眾參加，認識鐵道如何帶動縣內的區域發展和人文之美。

文觀局表示，這項活動由在地達人帶路，透過體驗式走讀，使旅人對地方文化產生興趣，搭配客委會斥資10億元興建的「苗栗火車頭園區」，帶領遊客在列車展示館、轉車台大廳及半戶外展區等場域，觀賞不同型式的火車頭，並以光影展演揭開鐵道文化的神祕面紗。

活動還搭配三義「舊山線鐵道自行車」，遊客除了可以使用傳統人力踩踏外，自行車還附設電動設備，不用擔心體力，隨鐵道彎曲倘佯山林中，盡情欣賞沿途風光，感受豐富多元的歷史文化，留下難忘回憶。

文觀局長林彥甫表示，舊山線鐵道自行車2019年7月營運以來，為地方帶來豐沛觀光產值，搭乘者已超過190萬人次，成為苗栗地區觀光旅遊新亮點，日前參與交通部觀光署第一屆「觀光亮點獎」評選，榮獲「10大景點設施」和「最佳人氣獎」雙料獎項肯定。

「老回憶、新攻略」採Google表單報名，報名連結https://reurl.cc/VN61mA，名額30人，每人費用300元，鐵道迷千萬別錯過，詳情可至文觀局網站或「文化創意新苗栗」FB專頁查詢，相關訊息可洽苗栗縣文觀局觀光行銷科037-352961分機419。

苗栗縣文化觀光局規畫「老回憶、新攻略」尋幽探訪苗栗鐵道小旅行，串聯縣內知名景點安排一日遊。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣文化觀光局規畫「老回憶、新攻略」尋幽探訪苗栗鐵道小旅行，串聯縣內知名景點安排一日遊。圖／苗栗縣政府提供

鐵道迷 自行車 火車

延伸閱讀

高虹安就職週年 議員指政見跳票、撒幣政策沒成效

點「熱狗」上桌卻是另一美食！ 在地人笑：因為你在苗栗國

苗栗「火車頭園區」進度超前 預計明年1月底前完工

竹市生育津貼發3萬元、放寬設籍 民代批撒幣、憂搶設籍

相關新聞

快儲水！桃園龜山這天停水7小時 影響4564戶

台水公司辦理「兔坑加壓站抽水機逆止閥更換作業」，龜山區多地預計1月16日共停水7小時，停水戶數約4564戶。桃園市經發局...

睽違6年回歸！竹市後站夜市試營運、交通資訊看這裡

新竹市政府繼11月1日恢復樹林頭夜市正式營運後，今天宣布「後站夜市」睽違6年後將在今年底前回歸，拍板後天28日試營運，每...

竹北氣爆半年16歲少年全身燒燙傷91%仍忍痛清創 竹縣府挨批沒賠償誠意

新竹縣竹北市6月24日發生大規模瓦斯外洩引發氣爆，造成一名16歲陳姓少年全身燒燙傷高達91%，事發半年少年仍必須定期忍痛...

養鵝場全鵝隻撲殺業主損失慘重 苗縣府籲盡速投保禽流感

近來中南部有多家養鵝場通報確診H5Nl亞型高病原性禽流感，苗栗縣境本月初也有一處養鵝場染疫全場鵝隻遭到人道撲殺，業主損失...

桃園羅浮溫泉重開幕31日前免費泡湯 明年1月3日起門票漲價

桃園市政府重新改造復興區羅浮溫泉區封園近9個月後，羅浮溫泉區昨天重新開幕，推出本月31日年關前免費泡湯優惠，第一天吸引8...

紓解塞車 竹北國道下方莊敬一路將拓寬涵洞 汽車也可通

新竹縣竹北市國道1號長期阻隔竹北市東西區的交通，近年因人口數成長快速，銜接高速公路周邊東西側的主要幹道車流量大，尖峰時段...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。