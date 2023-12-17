上學頻遲到 竹縣府籲台鐵改善誤點

大新竹地區不少學生每天搭台鐵火車通學，近日不少新竹縣議員同時接獲家長陳情，反映台鐵誤點頻繁，甚至出現班次臨時取消情況，導致學生遲到，「搭火車比公車還不方便」，竹縣府也行文建議台鐵，竹北站應增停自強號及區間快班次。

台鐵回應，將持續透過大數據分析列車運轉情形，並提升設備妥善率及管控路線慢行區域的施工期程，今年準點率96.04%，已較2021年92.81%提升。並回覆縣府明年度研議增加區間快車班次停靠竹北站。

陳情家長說，孩子利用區間車從竹北通學到新竹市區，原以為火車班次應會比公車班次準時可靠，未料卻常碰上火車誤點，短則3、5分鐘，長則延誤10幾分，甚至班次直接取消，只好改搭30分鐘後的下一班區間車。

立委林思銘認為，竹北站每天進出站達1萬人次以上，受台鐵誤點影響的不僅是學生族群，還有許多上班族，台鐵應檢討列車準點率，並增加對號車停靠竹北站，滿足民眾通勤需求。

縣府指出，台鐵竹北站1天南下僅1班自強號停靠，北上也僅2班，其餘多為區間車，縣府日前行文台鐵局，希望再增加區間快車及自強號停靠竹北站，同時呼籲台鐵改善誤點，避免通勤受影響。

縣議員吳旭智指出，台鐵應考量竹北人口成長、通勤需要增停對號班次，也希望縣府與台鐵協商推動設置「南竹北站」。