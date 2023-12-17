聽新聞
test
0:00 / 0:00

上學頻遲到 竹縣府籲台鐵改善誤點

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹報導
台鐵竹北站誤點頻繁惹怨，民代呼籲改善誤點問題並增停自強號班次。記者巫鴻瑋／攝影
台鐵竹北站誤點頻繁惹怨，民代呼籲改善誤點問題並增停自強號班次。記者巫鴻瑋／攝影

新竹地區不少學生每天搭台鐵火車通學，近日不少新竹縣議員同時接獲家長陳情，反映台鐵誤點頻繁，甚至出現班次臨時取消情況，導致學生遲到，「搭火車比公車還不方便」，竹縣府也行文建議台鐵，竹北站應增停自強號及區間快班次。

台鐵回應，將持續透過大數據分析列車運轉情形，並提升設備妥善率及管控路線慢行區域的施工期程，今年準點率96.04%，已較2021年92.81%提升。並回覆縣府明年度研議增加區間快車班次停靠竹北站。

陳情家長說，孩子利用區間車從竹北通學到新竹市區，原以為火車班次應會比公車班次準時可靠，未料卻常碰上火車誤點，短則3、5分鐘，長則延誤10幾分，甚至班次直接取消，只好改搭30分鐘後的下一班區間車。

立委林思銘認為，竹北站每天進出站達1萬人次以上，受台鐵誤點影響的不僅是學生族群，還有許多上班族，台鐵應檢討列車準點率，並增加對號車停靠竹北站，滿足民眾通勤需求。

縣府指出，台鐵竹北站1天南下僅1班自強號停靠，北上也僅2班，其餘多為區間車，縣府日前行文台鐵局，希望再增加區間快車及自強號停靠竹北站，同時呼籲台鐵改善誤點，避免通勤受影響。

縣議員吳旭智指出，台鐵應考量竹北人口成長、通勤需要增停對號班次，也希望縣府與台鐵協商推動設置「南竹北站」。

台鐵 火車 新竹

延伸閱讀

台鐵新竹段頻誤點惹民怨 竹縣府籲竹北站增停自強號、區間快

侯友宜提重啟特偵組 林思銘讚：美日韓都有類似組織

「無恥」課綱熱議被讚先知！林思銘：建請竹縣設禮義廉恥標語

北一女師轟新課綱 楊文科：禮義廉恥牌匾 竹縣早就超前部署

相關新聞

留住公車司機 竹市明年續補助4千

司機荒挑戰嚴峻，新竹市政府前晚舉行「市區公車司機座談會」，多名司機與會反映道路狀況、駕駛困境等第一線心聲，也感謝市府今年...

鹽害頻跳電 大園盼纜線地下化

桃園市大園區內海里臨海，住家、工廠飽受鹽害之苦頻頻跳電，連長輩家用醫療器材、辦喪事的冷凍靈柩也會斷電。議員痛批民生供電都...

上學頻遲到 竹縣府籲台鐵改善誤點

大新竹地區不少學生每天搭台鐵火車通學，近日不少新竹縣議員同時接獲家長陳情，反映台鐵誤點頻繁，甚至出現班次臨時取消情況，導...

虎頭山紀念碑 列歷史建築

苗栗縣通霄鎮虎頭山上的台灣光復紀念碑原是日本人豎立的「日俄戰爭紀念碑」，相傳西元1905年俄國波羅的海艦隊沿台灣海峽北上...

竹南蛇窯歷建管理人資格爭議 文資審議未變動

苗栗縣歷史建築竹南蛇窯因土地所有權等糾紛案件在司法訴訟中，歷建「管理人」資格也引發兩造攻防，苗栗縣文資審議委員會昨天針對...

高虹安今晚飛美國舊金山 率市府團隊展開8天市政考察

新竹市長高虹安今天晚間將率領新竹市政府團隊，飛往美國舊金山展開為期8天市政考察，預計拜會矽谷交通局、加州Sunnyval...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。