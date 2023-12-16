桃園埤塘減縮 衛星變異分析與無人機、三維模型查違規

桃園市政府水務局表示，桃園素有千塘之鄉美名，然而隨著石門水庫興建與後續土地利用改變，埤塘數量自百年前的萬口以上逐漸減少，縮減至目前千餘口規模，並轉型成為養殖與休憩為主的觀光據點。然而隨著時間變化，每年埤塘數量以及蓄水量也隨著異動也見違規，樣態為整地、新增建物及土石方堆置等，透過建立衛星影像變異分析及利用無人機結合微型聲納技術，可快速、有效地掌握現況及變遷資訊，阻止違法行為發生及擴大。

水務局指出，透過建立衛星影像變異分析機制，運用高解析正射影像，以衛星影像記錄埤塘狀況大範圍監測，並由系統自動化前後期影像比對，提早發現違規。

埤塘水深量測從早期以測深錘或測深桿等工具量測單點水深，到現今運用較為廣泛的單音束及多音束測深系統取得剖面深度測線，都需要借助船隻或無人船等水上載具，於外業人力與儀器設備都需要耗費大量時間跟金錢成本，如遇不易到達或船隻不便行駛之區域，甚至無法進行量測。

水務局應用新創的埤塘量體估計模式，透過無人機空拍，獲得相關地理對位資訊後進行建模得地上三維模型，並利用微型聲納搭配無人機點狀測深，經空間擬合方式可得埤塘水下三維模型。藉此方法不僅具有機動性與高時空解析度的優勢，克服過往資料收集的困難性與時效性，相較於過去的測深桿與單音束、多音束測深系統，平均一口埤塘約可節省70%的量測時間及60%的測量成本費用，大幅提升觀測效率，且避開部分埤塘無法人力到達及觀測之窘境。以此三維模型資訊作為埤塘違規填土裁罰及恢復原狀的依據。

水務局說明，市政府將繼續致力於保護寶貴的埤塘資源，確保其可持續利用和發展，呼籲市民一起行動，共同守護桃園市的環境，為未來世代留下一個更美好的家園。市民發現任何涉及違規行為的情況，請即刻與桃園市政府水務局聯繫。