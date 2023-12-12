竹市茶花開了！周末來香山賞花逛市集、捐發票送茶花苗

又到了一年一度的茶花季。新竹市茶花季產業文化活動「Chill遊茶花」將於16日一連2天開幕，市長高虹安今天出席宣傳活動，還親自下廚示範茶花料理，展現茶花產業多元面貌。市府指出，16日活動將有DIY茶花手作教學、茶花園寫生比賽及捐發票做公益贈茶花苗等，茶花季展期一路到明年2月28日，歡迎民眾把握機會暢遊茶花園。

茶花是新竹市特色農產之一，茶花園主要集中在香山區，每年10月以後陸續開花，是農曆隆冬12月當令之花。市府今天舉辦記者會，先邀來青草湖國小學童舞蹈開場，接著也安排「茶花迎賓饗宴」，現場料理蔬菜茶炊飯，與五道茶花料理一起入菜擺盤。

高虹安說，茶花是具有高附加價值的農作物，可以萃取成茶花皂、茶花洗髮精、身體乳液，竹市茶花栽種面積約15公頃，在產銷班不斷的研發努力下，茶花品種已經多達1600多種，茶花園展出許多品質極佳的珍貴品種，例如昭和之光、法蘭基獎等。

產發處長許智堡說，竹市茶花季已邁入第20年，2023竹市茶花季將於12月16日開跑，展期持續至明年2月28日止，花期從新曆年前到農曆年後，，每株茶花都獨具特色，風姿綽約，邀請大小朋友一起到香山來暢遊茶花園、賞花、買花及品花。

竹市農會理事長陳勝賢、茶花產銷班長邱穩正表示，16日茶花季開幕當天還有茶花扦插與雕塑教學、親子互動遊戲、手作體驗、小農市集、美食品嘗等等，歡迎民眾上新竹市農會臉書粉絲專頁(https://www.facebook.com/hccfa.org.tw報名參加。

如果DIY線上報名額滿，活動當天亦開放現場限定名額，還有花開愛來公益活動，憑5張今年2023年的11到12月紙本發票，可兌換90元茶花園遊券（限量800份）及茶花苗兌換券（限量1000株）各1張，1人限兌1次1份，請把握開園難得機會。

產發處指出，為鼓勵民眾搭乘大眾運輸，茶花季開幕活動12月16日至17日，兩天都特地安排接駁專車，路線起站為「台鐵三姓橋車站」，訖站為「新竹市茶花產銷班」，12月16日三姓橋火車站第一班發車時間早上8點、末班車時間為下午4點；茶花產銷班第一班發車時間為早上8點半、最後一班車為下午4點半，每半小時一班車；12月17日三姓橋火車站及茶花產銷班首班及末班車時間不變，但改為每一小時一班車，