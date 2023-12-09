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竹市府前擺「耶誕扭蛋機」 25日前扭蛋送限量公益小禮
12月是感恩的季節，新竹市政府昨晚歲末感恩活動開跑，今年結合11家企業共同辦理心願卡圓夢活動，傳遞愛與幸福給近700名孩子，同時也宣布市府前廣場打造的大型「耶誕扭蛋機」啟用，即日起到25日歡迎民眾來扭蛋，可以領到限量的公益小禮。
高虹安致贈感謝狀感謝瑞鼎科技、蔚華科技、遠東SOGO百貨新竹店、遠東巨城購物中心、新竹大遠百、台灣迪卡儂、藍印子、大魯閣湳雅廣場、愛買新竹店、大潤發湳雅店、新竹愛兒悅婦幼生活館共2家科技公司及9家百貨商家，響應心願卡幫助孩子。
高虹安參與認購心願卡活動，看到小朋友在心願卡上寫下想要紅色或藍色的18號布鞋，她到舊城區挑禮物，期待在贈送那天讓得到禮物的小朋友能開心度過佳節。昨晚活動開跑，天主教李克勉主教與基督教李易松牧師也受邀歲末感恩活動為市民祈福。
社會處長黃佳婷說明，歲末感恩活動在市府前廣場開放大型扭蛋機，從12月8日晚上8點起到12月25日，為期18天，平日晚上6點與假日下午2點開放扭蛋，每天限量300份、假日限量800份，轉完即止。只要現場參加趣味社福猜謎，答一題就可換扭蛋代幣，內含結合公益商品的神秘小禮。
黃佳婷表示，大型耶誕扭蛋機融合耶誕樹、麋鹿及雪撬造型，市府內也放置多棵聖誕樹，歡迎大家拍照打卡留念。市府前廣場也將在今天（9日）、16日及23日一連3個周六，邀請街頭藝人到扭蛋機旁邊表演，歡迎大小朋友一起來，度過歡樂溫馨的周末。
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