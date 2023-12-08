消防月曆封面高虹安站C位惹議 竹市府：受邀合照

綠黨新竹市議員劉崇顯今天指出，竹市2024年消防月曆封面照新竹市長高虹安站C位（中間位置），質疑是在宣傳、形塑她個人形象。竹市府表示，市長受邀合照，新月曆廣受好評。

新竹市消防局昨天舉辦2024年消防形象月曆發表會，月曆主題為「火力線上」，遴選體格健美具有防救災專業消防及義消人員擔任代言人宣導防災，並收錄竹市特色景點。

劉崇顯今天在臉書（Facebook）發文指出，每年12月許多縣市政府會發行新年度消防月曆，大多是將消防員的正面形象結合公益做宣傳，但用於宣傳縣市首長個人相對少見。

他表示，「馬屁文化」應避免，高虹安毫不避諱將自己放在月曆封面的C位（中間位置），讓本該是真正主角的英勇消防弟兄姊妹反而變成背景。

劉崇顯認為，市長是名義上的災害指揮官，若真要出現在消防月曆上，也還算能用這個理由，但高虹安上任至今施政滿意度不佳，各項爭議不斷，質疑「此舉對於消防形象真的會有正面提升的效果嗎」。

他建議，與其做這種形塑個人形象的表面功夫，不如專注在中央核定的既定政策，並多為消防姊妹弟兄的工作環境做出改善，才是比登上月曆封面更有意義的事。

對此，新竹市政府表示，高虹安此次受消防弟兄邀請，身穿消防裝與消防人員一起合照，展現新竹市對消防人員的高度重視。

竹市府指出，今年不但提升警消人員加給，也採購多樣消防救災設備，完備消防救災能量。明年度月曆廣受好評，勿以偏頗角度看待，抹煞消防人員初衷。