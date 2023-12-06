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浪漫向日葵黃金花海 竹北陌上花開藝術節12月16日登場

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
「2023竹北花田囍市-陌上花開藝術節」，12月16日起至24日將在溪州里澎湖窟步道登場。圖／公所提供
「2023竹北花田囍市-陌上花開藝術節」，12月16日起至24日將在溪州里澎湖窟步道登場。圖／公所提供

竹北花田囍市-陌上花開藝術節12月16日起至24日將在溪州里澎湖窟步道登場，活動策畫竹北首次舉辦的稻草音樂會，搭建4米高稻草牆展演區，邀請市民徜徉在田野間聆聽「吟遊歌手-陳永淘」、「創作才子-廖柏雅」透過音樂與大自然的對話，同時欣賞向日葵黃金花海、體驗田間茶席、啤酒散步、食農體驗、逛市集等，16日及23日另提供巴士巡迴接駁服務。

竹北市長鄭朝方表示，市公所今年推出「花田囍市」2.0版，有別過往焢窯活動，改以「陌上花開藝術節」主題呈現，不僅有一望無際的向日葵黃金花海，更以4米高稻草牆包覆，並配置專業燈光打造國際級藝文展演特區，16日下午3點半起至晚間7點將舉辦竹北首場稻草裝置藝術-田肚音樂會，由台中市內合唱團、小提琴演奏家-竹北音樂才子廖柏雅，以及吟遊歌手-陳永淘輪番演出，可望將藝術與日常生活完美融合，也讓民眾進一步認識竹北西區自然風光。

活動期間自12月16日至24日，內容囊括：「田間茶席」邀請「一盃如意茶」蘇英文老師至現場茶席展演，讓民眾體驗認識茶席文化，「啤酒散步」在稻草吧台品嘗茶酒佐美食，還有音樂會、美食市集、食農體驗、親子繪畫比賽等；16日晚間6點及7點加碼「無人機展演」（天候不佳則取消）；16日、23日、24日現場皆安排系列體驗活動，其餘活動期間皆可至會場賞花拍照。

鄭朝方表示，市公所持續推動藝文平權，盼藉由陌上花開藝術節，吸引民眾走進西區同時帶動觀光經濟效益。23日闖關活動，集滿3點即可兌換限量陌上花開限定版悠遊卡，24日則有「陌上花開繪畫比賽」；公所另於16日及23日安排交通接駁服務，巡迴接駁時間為下午2點至晚間7點半，起訖站分別為縣華停車場（家樂福對面）、竹北旨聖宮前廣場（近會場入口），相關活動資訊請參閱「竹北市公所-藝遊竹北」臉書粉絲專頁。

活動策畫竹北首次舉辦的稻草音樂會，搭建4米高稻草牆展演區。圖／公所提供
活動策畫竹北首次舉辦的稻草音樂會，搭建4米高稻草牆展演區。圖／公所提供
這次透過音樂與大自然的對話，同時欣賞向日葵黃金花海、體驗田間茶席、啤酒散步、食農體驗、逛市集等。圖／公所提供
這次透過音樂與大自然的對話，同時欣賞向日葵黃金花海、體驗田間茶席、啤酒散步、食農體驗、逛市集等。圖／公所提供

音樂會 藝術節 鄭朝方 花田

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