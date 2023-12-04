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紓緩市區客運困境 竹縣宣布每公里營運成本上調10元

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
為紓緩市區客運業者經營困境並提升駕駛員從業意願，竹縣11月起每公里營運成本上調10元。記者郭政芬／攝影
為紓緩市區客運業者經營困境並提升駕駛員從業意願，竹縣11月起每公里營運成本上調10元。記者郭政芬／攝影

為紓緩市區客運業者經營困境並提升駕駛員從業意願，新竹縣政府今年提送竹縣轄市區汽車客運審議委員會審議，決議從11月1日起市區公車業者每車公里合理營運成本從42.981元調升至52.991元，增加10.01元，保障客運業者及鄉親權益。 

新竹縣長楊文科說，隨著近年各項物價指數的上漲、駕駛員從業人員流失及運量降低等因素，使各家業者經營成本大幅度提升，進而造成客運業者經營困難，期盼未來與業者留住司機，並確保民眾搭車權益。 

交旅處說明，新竹縣市區公車合理營運成本自104年審定以後即未再調整，近年因物價上漲、國際油價變動及人事成本增加等，新竹縣市區公車合理營運成本實有檢討必要性，以符合目前營運現況。 

經考量前述因素，提送審議，並決議從今年11月起，調整市區公車各路線的合理營運成本，由原本42.981元調升至52.991元後，預估將增加約1千萬元經費，未來將積極向中央爭取相關補助。 

交旅處長戴志君指出，新竹縣近年面臨公路客運不續營之外，考量現行公共運輸業者經營不易，且為提升營運環境及保障民眾行不中斷，因此檢討並調整每車公里合理營運成本，以符合目前營運狀況，並指出現行市區公車路線皆屬虧損補貼路線，除虧損補貼外，也需依靠業者永續經營及民眾支持，才能使公共運輸系統持續提供運輸服務。 

未來縣府也將啟動合理營運成本調整研究案，持續就現行18項成本進行通盤檢討，包括車輛折舊、人員薪資及修車材料等，並逐步調整合理營運成本，藉此提升業者經營環境，並增加客運業者加入新竹縣市區公車營運的誘因。

新竹 公車 公共運輸

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