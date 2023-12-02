惡火紋身5年後 苑裡百年老市場迎來重建工程

苗栗縣苑裡鎮公有零售市場5年前發生大火，老市場的重建工程一波三折，延宕多時，如今終於排除萬難，鎮公所在完成統包工程、歷史建築規畫設計勞務採購案等招標作業後，市場重建工程12月5日上午將辦理動土典禮，預計2025年完工，要讓百年老市場以新風貌再現風華。

苑裡市場位於苑裡火車站前方的市區黃金地段，當年火災後，包括攤商自救會、苑裡掀海風社團及地方人士爭取登錄文化資產，苗栗縣政府依法將市場廢墟先列為「暫定古蹟」，2019年審議通過登錄為歷史建築，範圍包括市場沿街留存的牆體、山牆及「据賣所」木造市場建築本體。

苑裡鎮公所指出，重建工程規畫透過公開、透明方式讓公民參與，盼以新舊並陳方式呈現市場舊的歷史風格，也有符合當代菜市場應有的空間及新設施，希望讓苑裡經典小鎮再現百年風華。為加速市場重建進度、兼顧專業工程品質，今年8月先完成專業工程管理PCM發包；市場拆除重建統包工程經費2.4億元，標案也在10月25日決標，另外歷史建築部分，工程經費7000萬，規畫設計勞務採購案於11月7日決標，重建工程即將全面啟動。