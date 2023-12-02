快訊

Disney+湊好湊滿7人團有「同時看片」風險嗎？網留言一面倒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

惡火紋身5年後 苑裡百年老市場迎來重建工程

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣苑裡鎮公有零售市場5年前大火，重建工程一波三折，如今終於排除萬難，鎮公所在完成各項招標作業後，重建工程12月5日上午將辦理動土典禮，預計2025年完工。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣苑裡鎮公有零售市場5年前大火，重建工程一波三折，如今終於排除萬難，鎮公所在完成各項招標作業後，重建工程12月5日上午將辦理動土典禮，預計2025年完工。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣苑裡鎮公有零售市場5年前發生大火，老市場的重建工程一波三折，延宕多時，如今終於排除萬難，鎮公所在完成統包工程、歷史建築規畫設計勞務採購案等招標作業後，市場重建工程12月5日上午將辦理動土典禮，預計2025年完工，要讓百年老市場以新風貌再現風華。

苑裡市場位於苑裡火車站前方的市區黃金地段，當年火災後，包括攤商自救會、苑裡掀海風社團及地方人士爭取登錄文化資產，苗栗縣政府依法將市場廢墟先列為「暫定古蹟」，2019年審議通過登錄為歷史建築，範圍包括市場沿街留存的牆體、山牆及「据賣所」木造市場建築本體。

苑裡鎮公所指出，重建工程規畫透過公開、透明方式讓公民參與，盼以新舊並陳方式呈現市場舊的歷史風格，也有符合當代菜市場應有的空間及新設施，希望讓苑裡經典小鎮再現百年風華。為加速市場重建進度、兼顧專業工程品質，今年8月先完成專業工程管理PCM發包；市場拆除重建統包工程經費2.4億元，標案也在10月25日決標，另外歷史建築部分，工程經費7000萬，規畫設計勞務採購案於11月7日決標，重建工程即將全面啟動。

苑裡鎮公所最近將市場重建進度及未來規畫示意圖，透過臉書以「懶人包」分享鎮民周知；鎮公所表示，市場重建期間設有2處「中繼市場」，其中乾貨區位於市場附近的水利大樓一樓、溼貨區設在渣打銀行對面的台電苑裡服務所旁，提供鎮民採買需求。這次重建工程面臨許多挑戰，包括改善設計不良、全區整體規畫、營建成本上揚、預算執行率零等問題，鎮公所都逐一克服，期盼重建能讓位於苑裡市區「心臟」地帶的百年老市場重現風華，成為苑裡的門面。

苑裡鎮公所最近將市場重建進度及未來規畫示意圖，透過臉書以「懶人包」分享鎮民周知。圖／苑裡鎮公所提供
苑裡鎮公所最近將市場重建進度及未來規畫示意圖，透過臉書以「懶人包」分享鎮民周知。圖／苑裡鎮公所提供
苑裡鎮公所最近將市場重建進度及未來規畫示意圖，透過臉書以「懶人包」分享鎮民周知。圖／苑裡鎮公所提供
苑裡鎮公所最近將市場重建進度及未來規畫示意圖，透過臉書以「懶人包」分享鎮民周知。圖／苑裡鎮公所提供
苑裡市場被大火焚毀後，部分殘跡被登錄為苗栗縣歷史建築。聯合報資料照片
苑裡市場被大火焚毀後，部分殘跡被登錄為苗栗縣歷史建築。聯合報資料照片
苑裡鎮公所最近將市場重建進度及未來規畫示意圖，透過臉書以「懶人包」分享鎮民周知。圖／苑裡鎮公所提供
苑裡鎮公所最近將市場重建進度及未來規畫示意圖，透過臉書以「懶人包」分享鎮民周知。圖／苑裡鎮公所提供

歷史建築 苗栗縣

延伸閱讀

桃機推動職業安全衛生文化有成 獲「優良工程金安獎」

林右昌視察桃園月桃路第2標工程 預計明年完工

彰化建立公共工程評鑑制度 縣府：風評差廠商「謝絕往來」

台中豐原大道三段赫見3米長天坑 里長疑與一旁工程施作有關

相關新聞

惡火紋身5年後 苑裡百年老市場迎來重建工程

苗栗縣苑裡鎮公有零售市場5年前發生大火，老市場的重建工程一波三折，延宕多時，如今終於排除萬難，鎮公所在完成統包工程、歷史...

桃園復興旱期常缺水 張善政指示挖井備援

桃園市復興區位處石門水庫上游，因山區地勢較高，自來水不易送達，自來水普及率也是全市最低，旱期容易缺水；桃園市水務局為解決...

桃機推動職業安全衛生文化有成 獲「優良工程金安獎」

由勞動部職業安全衛生署主辦的「112年第17屆優良工程金安獎」，日前在高雄舉行頒獎典禮。桃園機場以「第一航廈自助行李託運...

桃園LDCT免費篩檢 逾2萬人申請

桃園市政府3月推出免費肺部低劑量斷層﹙LDCT﹚掃描篩檢，針對設籍桃園、40歲以上四大類高風險族群提供2.5萬名額，截至...

藍綠互嗆擁抱和解 桃預算審查戲劇性發展

桃園市議會審查預算昨天出現戲劇性進展，藍綠2黨上午因審查預算方式和看法分歧，二度激辯論戰，甚至有議員互控違反議事規則，揚...

明年納入規畫 香山濕地賞蟹步道延伸 有譜

新竹市香山濕地生態豐富，2018年啟用開放的賞蟹步道可供民眾親近濕地生態、觀察蟹類棲息情形，是新竹熱門景點之一，當地議員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。