立委提告新竹縣長圖利建商 竹縣府：指控與事實不符

竹科有謙家園建案爭議不平，時力立委陳椒華與前新竹縣議員連郁婷今到新竹地檢署按鈴告發新竹縣府涉嫌違法發放建照及使用執照、圖利建商，並指歷任新竹縣長疑似涉入其中，對此新竹縣府嚴正駁斥指控，強調一切依法核發執照。

新竹縣府指出，針對民代指控，與事實不符。新竹縣府在有謙家園建案中一切都是依法核發建照及使用執照，對於建案所引發爭議，盼由環境部公開該建案環評核定版，作為後續釐清依據以正視聽。

臨近竹科台積電寶山廠的大型社區「有謙家園」遭指控疑似違法擴建多棟別墅超出原計畫書範圍，並占國土保安用地大興土木，且社區因位於山坡地上，出現地基沉降有土石災害疑慮，有危害入住居民安全疑慮。

陳椒華指控，對比區域計畫變更內容，有謙家園有40多棟建物違法蓋在國土保安用地上，而這些建物的位置在所通過的環評書件及區域計畫書件上是未通過允許興建的位置，寶君建設涉嫌違反環評法、區域計畫法等相關規定，而新竹縣政府涉嫌違法發放建照及使用執照。

陳椒華要求地檢署立案調查，提出建商曾在2018年向新竹縣環保局申請變更開發並獲同意，但變更前後山坡地住宅配置圖疑似變更面積超過6成，超越環評法施行細則第36條僅須備查範圍，違法未依環評法第16條規定，須經核准始得變更範圍。