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新竹漁港清淤效果不彰！漁民怨嘆：竹市府將加碼再疏浚

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市南寮地區的新竹漁港近日完成清除堤防航道側陸上積沙，也替航道中央浚挖加深，但港區淤積比想像嚴重，漁民抱怨「有清等於沒清」。圖／市議員黃美慧提供
新竹市南寮地區的新竹漁港近日完成清除堤防航道側陸上積沙，也替航道中央浚挖加深，但港區淤積比想像嚴重，漁民抱怨「有清等於沒清」。圖／市議員黃美慧提供

新竹市南寮地區的新竹漁港近日完成清除堤防航道側陸上積沙，也替航道中央浚挖加深，但港區淤積比想像嚴重，漁民抱怨「有清等於沒清」，還形容漁港的內港淤積嚴重猶如「沙洲」，民代也反映漁民作業的浮動碼頭毀損已久，要求市府重視漁港基礎建設、照顧漁民生計。

竹市府指出，新竹市政府代辦漁業署兩年一度疏浚工程，今年已經完成清除21萬立方公尺，漁業署近期確定再核撥疏浚相關經費，預計將可再增加18萬立方公尺疏浚量；市府在獲漁業署核撥經費後，將於明年修繕浮動碼頭。

新竹漁港固定由漁業署核撥經費，兩年一度由新竹市政府代辦漁港疏浚。不過有漁民特地錄下漁港最新實況影片，抱怨清淤效果不佳，「清到一坑一坑的」，若水深沒有到二分之一，船隻根本開不出去，更直言「有清等於沒有清」，越清越淺，有夠慘。

北區市議員黃美慧也替漁民發聲，表示漁港淤積嚴重，屢次發生漁船擱淺坐灘事件，已經嚴重影響漁民出海。她認為，新竹漁港是砸下鉅資建設的漁港，近年包括直銷中心攤商整建、波光市集、環境改善工程等就花了6.1億元，但疏浚工程卻僅占7.6%。

「我們不要虛華外表，要重視基層漁民心聲。」黃美慧表示，是經立委鄭正鈐協調才又向漁業署爭取到3579萬元清淤經費，希望市府能夠更加注重漁港建設本質，尤其浮動碼頭損壞已久，浮台幾乎消失看不見，市府注重漁港美感，也應強化基礎建設。

市長高虹安說，新竹漁港長年受潮汐漂沙及季風吹入飄沙造成淤積，近年又因為頭前溪口淤積導致沙源增加，淤積問題更為嚴重。因此，市府團隊今年也積極向中央爭取預算補助，明年春季可繼續投入疏浚工程，預計可再增加18萬立方公尺疏浚量。

市府產發處也說明，市府將整理近年新竹漁港加速淤積相關資料給漁業署，商討合理疏浚經費需求及疏浚規模。此外，市府已完成新竹漁港浮動碼頭修繕工程設計，將函請漁業署撥給1800萬元工程代辦經費，並於明年度施作，增加漁民作業及停泊安全。

新竹市南寮地區的新竹漁港近日完成清除堤防航道側陸上積沙，也替航道中央浚挖加深，但港區淤積比想像嚴重，漁民抱怨「有清等於沒清」。圖／市議員黃美慧提供
新竹市南寮地區的新竹漁港近日完成清除堤防航道側陸上積沙，也替航道中央浚挖加深，但港區淤積比想像嚴重，漁民抱怨「有清等於沒清」。圖／市議員黃美慧提供
新竹市政府代辦漁業署兩年一度疏浚工程，今年已經完成清除21萬立方公尺。圖／取自市長高虹安臉書
新竹市政府代辦漁業署兩年一度疏浚工程，今年已經完成清除21萬立方公尺。圖／取自市長高虹安臉書

新竹 漁民 漁業署

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