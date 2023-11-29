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致敬小鬼當家電影場景 桃園聖誕美食、網美點在這

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
聖誕節剩不到1個月，桃園華泰名品城今登場U.G.L.Y CHRISTMAS，一期廣場「聖誕老公公的驚喜車庫」，彷彿穿越到90年代當紅耶誕電影「小鬼當家」經典場景中。圖／華泰名品城提
聖誕節剩不到1個月，桃園華泰名品城今登場U.G.L.Y CHRISTMAS，一期廣場「聖誕老公公的驚喜車庫」，彷彿穿越到90年代當紅耶誕電影「小鬼當家」經典場景中。圖／華泰名品城提

聖誕節剩不到1個月，桃園華泰名品城今登場U.G.L.Y CHRISTMAS，共有3大必拍主題場景，還有露天飄雪聖誕市集，有熱紅酒、漢堡、千層蛋糕、香氛等41家店舖，及聖誕活動，供民眾吃喝隨心拍照，感受濃濃的過節氣氛。

今年特別以「U Got a Lucky Year」的祝福寓意，再現90年代耶誕喜劇電影「小鬼當家」那種淘氣、玩趣的經典聖誕氛圍，讓人釋放童心。走進一期廣場「聖誕老公公的驚喜車庫」，彷彿穿越到90年代當紅耶誕電影「小鬼當家」經典場景中，各角落的禮物作戰尋寶圖、槲寄生、格紋毛毯、燈串與致敬「小鬼當家」的彩色油漆桶，帶點玩趣俏皮、溫馨、懷舊的氛圍。

而二期則有「巨型幸運聖誕樹」透空黃金骨架，內部垂釣9顆幸運巨石，搭配垂墜放射的璀璨燈海，無論白天或黑夜，都能讓人沐浴在奇幻光影之下。三期Santa’s Factory「聖誕老公公的禮物製造所」，可看到節慶前聖誕老人齊聚忙碌的可愛景象，不同造型的6位要送信的聖誕老人，想知道自己有沒有被聖誕老公公點名回信，一定要親自朝聖。

除3大主場景外，綿延1.7公里的「幸運燈海隧道」更是串連整個聖誕村的亮點，近百萬盞燈泡畫破天際，與屋簷下漫佈的聖誕樹藤、幸運馬蹄鐵相呼應。暖白色的光影設置，伴隨靄靄白雪，絕對能讓人重溫昔日經典佳節時刻、感受到幸福無比的聖誕氛圍。

而41攤聖誕市集則有正宗德國熱紅酒Glühwein、大阪燒、韓國街頭小吃、泰式奶茶、司康等，除了聖誕應景美食、異國料理，還有佳節禮盒、香氛美妝保養品、各種適合交換禮物的暖心小物都可以明年1月1日前逛逛購買。

最後12月聖誕月每周六及24日聖誕夜當天，也將有聖誕老人與聖誕熊將一同率領糖果女郎與小夥伴們，來場精彩絕倫的大遊行，並發送驚喜小禮，與大家一同歡度聖誕。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

聖誕節剩不到1個月，桃園華泰名品城今登場U.G.L.Y CHRISTMAS，三期Santa’s Factory「聖誕老公公的禮物製造所」，可看到節慶前聖誕老人齊聚忙碌的可愛景象。圖／華泰名品城提
聖誕節剩不到1個月，桃園華泰名品城今登場U.G.L.Y CHRISTMAS，三期Santa’s Factory「聖誕老公公的禮物製造所」，可看到節慶前聖誕老人齊聚忙碌的可愛景象。圖／華泰名品城提
桃園華泰名品城今登場U.G.L.Y CHRISTMAS，露天飄雪聖誕市集，有熱紅酒、漢堡、千層蛋糕、香氛等41家店舖，及聖誕活動，供民眾吃喝隨心拍照，感受濃濃的過節氣氛。圖／華泰名品城提供
桃園華泰名品城今登場U.G.L.Y CHRISTMAS，露天飄雪聖誕市集，有熱紅酒、漢堡、千層蛋糕、香氛等41家店舖，及聖誕活動，供民眾吃喝隨心拍照，感受濃濃的過節氣氛。圖／華泰名品城提供
聖誕節剩不到1個月，桃園華泰名品城今登場U.G.L.Y CHRISTMAS，二期則有「巨型幸運聖誕樹」透空黃金骨架，內部垂釣9顆幸運巨石，搭配垂墜放射的璀璨燈海。圖／華泰名品城提
聖誕節剩不到1個月，桃園華泰名品城今登場U.G.L.Y CHRISTMAS，二期則有「巨型幸運聖誕樹」透空黃金骨架，內部垂釣9顆幸運巨石，搭配垂墜放射的璀璨燈海。圖／華泰名品城提

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