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桃園羅浮溫泉改造12/25重新開幕營運 免費泡腳池先開放體驗
桃園市府打造北橫冬季旅遊，重新改造復興區羅浮溫泉重要景點，今年4月起封園整修溫泉管線、泡腳硬體完工，本月11日率先開放羅浮泡腳池，提供遊客先體驗，市府觀光旅遊局今天表示，羅浮溫泉區漏水、管線及儲存溫泉工程已完工，預計12月25日重新開幕營運，開放遊客冬季泡湯之旅。
復興區羅浮溫泉湯池2021年11月開幕後，泰雅故事公園泡腳池之外，包括羅浮大眾湯池，設置高、中溫及冷水、兒童池、SPA池及藥草浴池6口露天或開放式湯池，富含碳酸氫鈉鹽溫泉，色澤乳白略透明，無臭無味，水溫維持41度，可容納120人使用，民眾泡湯可遠眺山巒美景，成為許多遊客泡湯去處。
觀旅局因應溫泉區湯池漏水、水溫及儲能設施不夠，今年4月起封園整修，優化儲槽保溫設施及增加延伸台七線端管線配置、增加溫泉儲能量，提供未來更多溫泉業者申請經營，硬體優化工程在上月底前完工，免費泡腳池也在本月11日率先開放，委外廠商進行人員招募和訓練，進行營運前系統測試階段。
市府觀旅局表示，為推動羅浮溫泉泡湯區，過去湯池水儲量最多120噸，不敷溫泉民宿業者營運，今年小烏來風景特定區羅浮取供管線暨既有泡腳池修復工程完成，溫泉供水擴充至少250噸以上，預計12月25日重新開幕，業者舉辦7天免費泡湯優惠，吸引遊客冬季泡湯。
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