清潔婦「無防護」跨20樓陽台掃豪宅 貴婦屋主沒事她下場恐罰30萬

桃園一名女性清潔人員今天到藝文園區一處20樓豪宅協助貴婦屋主清掃窗戶平台，但窗架過高無法清掃，她竟直接爬上外牆平台打掃，且毫無安全防護措施，驚悚畫面被民眾拍下PO網。桃園市勞檢處隨即派員到場調查，由於在高空作業未穿戴安全防護，已違反職業安全衛生法規定，將依法裁處清潔人員3萬以上30萬元以下罰鍰。

據了解，一周前該住戶樓上發現2個虎頭蜂窩，社區管委會請義消清除，但清除過程有蜂蛹掉在20樓的窗外平台，近日開始聚集蒼蠅，因此鄭姓屋主今天下午1點多，請清潔人員前來清除。

打掃的女清潔工原本站在窗內清除，但因窗架過高無法清掃，竟自行爬到平台外持掃把、水管清理，過程中都無穿戴安全帶等安全防護具，讓目擊民眾直呼「有必要嗎？」

勞檢處表示，如從事高處作業（高度2公尺以上），雇主及自營作業者均須依職業安全衛生設施規則第281條規定「應使勞工確實使用安全帶、安全帽及其他必要防護具」，違反規定者可依職安法裁處3萬元以上30萬元以下罰鍰，如發生死亡等重大職業災害，將依規定移送司法機關偵辦。

勞檢處表示，經查該清潔人員是自營工作者，稽查人員當場提醒，行為已違反職業安全衛生法規定，將依法裁處3萬元以上30萬元以下罰鍰，至於屋主則不會受罰。呼籲各雇主及自營作業者，從事高處作業務必遵守職業安全衛生法令規定，避免發生職業災害。