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陽明交大光復校區無預警停電今復電 台電查出曝原因

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
國立陽明交通大學光復校區昨天傍晚無預警停電，校區北區多棟館社及宿舍停電，學生一片哀嚎。圖／取自陽明交通大學臉書
國立陽明交通大學光復校區昨天傍晚無預警停電，校區北區多棟館社及宿舍停電，學生一片哀嚎。圖／取自陽明交通大學臉書

國立陽明交通大學光復校區昨天傍晚無預警停電，校區北區多棟館社及宿舍停電，學生一片哀嚎，校方今天在臉書說明是台電饋線故障導致停電，經14小時搶修已於今天復電。台電人員協助搶修發現是校區自備電纜故障，引起校內開關跳脫，後續將與校方合作，加強線路維護、設備檢測。

繼先前清華大學接連停電引發學生不滿後，鄰近的陽明交通大學光復校區也在昨天傍晚5點無預警停電，「陽明交大學生會-交通分會」在臉書發文通知學生最新狀況，表示與校方緊急協調，若同學有需求，可至綜合一館1至3樓的教室應急使用、充電。

校方今天也發出重要公告說明，表示光復校區昨天傍晚因台電饋線故障導致北區多棟館社及宿舍停電，經過連續14小時搶修，障礙已排除並復電。因應停電，今晚圖書館會延後閉館。之後將研擬如何緊急開放與公告公共區域方式，供停電宿舍同學休憩。

台電對此停電事故說明，台電新竹區處配電調度中心昨天發現供給校內電力的線路跳脫，同仁便立即前往查修，發現停電原因為校區自備電纜故障，引起校內開關跳脫。後續協助校方安排停電查修，經連夜搶修，今早已更新完畢，陸續進行測試及送電。

台電指出，因應陽明交通大學光復校區校內電纜更新施工過程，目前校內由原本兩回路供應用電，改為單一回路供應用電，經評估供電容量尚能滿足校內用電。並強調後續將持續與校方合作，加強線路維護、設備檢測，致力維護校園用電品質。

停電 台電 陽明交通大學

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