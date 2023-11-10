不用再跑雙北 桃園第1座身心障礙者戶外運動場將興建

桃園楊梅體育園區10月已開幕，不過園區第一期沙地，不利於輪椅族運動，現桃園輪椅族僅能至雙北公園運動，車程單趟至少1小時，相當不便，因此地方民代希望能規畫為方便輪椅族的棒壘球場。桃園體育局回應，目前正規畫於楊梅體育園區建置桃園第1座身心障礙者運動場地，以棒壘球為主，也包括籃球及其他戶外活動。

體育局統計，桃園各國民運動中心近年身心障礙者來館運動人次，2021年至今年9月止，從原先4萬1285人次提升至6萬6982人次，可見身心障礙者願意出門運動的人數正在逐年提升。

市議員周玉琴表示，輪椅族在一般沙地、草坪上，輪椅會動彈不得，為保障身心權益今年7月已會勘過園區1期空地，建議將園區第1期沙地草坪空地規畫為水泥地輪椅壘球場，加上脊髓損傷潛能發展中心就在楊梅附近，設置完成的運動場可以讓他們更加方便。

「非常樂見桃園興建」楊梅脊髓損傷潛能發展中心主任林洋彬表示，目前桃園的輪椅族要運動都只能跑到雙北板橋、士林的公園運動，單趟車程就需要耗時1小時以上，還需要跟別人協調場地，相當不便。因草地、沙地輪椅根本推不動，只能在水泥或是PU材質上地面活動，若桃園能有這樣共融場地，絕對能讓輪椅族方便許多。

體育局表示，經了解身心障礙者目前多從事的戶外活動，有棒壘球、籃球及射箭，室內則有桌球、游泳、體適能等運動項目，桃園的運動中心目前已設有游泳池無障礙入水椅、輪拳手轉車、拉繩訓練機、無障礙多功能訓練架、桌球桌及專用有聲球等設施。

體育局說，桃園各區目前尚無身心障礙者專屬戶外運動場地，經體育局現地勘查並評估楊梅體育園區旁有區三角用地，面積約6000平方公尺，適合整地做為輪椅壘球場地，原預計規畫設計為滑草坡，現擬新增約4800平方公尺空間作為輪椅壘球場地。