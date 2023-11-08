設寵物生命紀念區讓毛小孩體面離開 竹縣：推動有壓力

長期關心動物權益的新竹縣議員朱健銘今在新竹縣議會定期會上，提出新竹縣作為友善動物城市，除了完善動物收容外，也應盡快推動設立「新竹縣寵物生命紀念園區」，讓作為家中一分子的毛小孩，在走過生命最後一段路程時能夠體面，也讓飼主得到心靈上的安慰。新竹縣動保所坦言推動上有壓力。

朱健銘表示，以往寵物過世礙於法規，都只能依環保法規當作「垃圾」焚燒，但這樣的處理辦法對於將寵物視作家人的飼主來說難以接受，因此農業部在今年7月已經讓寵物生命紀念業合法化，且鄰近的桃園市更在上個月底成立了全台首間合法的寵物生命紀念園區，新竹縣如何跟上，許多飼主都在關注。

朱健銘指出，新竹縣要推動合法寵物生命紀念業，應先討論制定管理辦法，縣府需要提供完善制度協助業者申請興辦事業、成為合法經營者，同時應規畫區域設立新竹縣寵物生命紀念園區，並討論民間業者是否可以進駐經營相關業務。

朱健銘也在議會上當場向新竹縣動保所提問，民間業者設立寵物生命紀念園區是否有規定要具環保焚化爐、專業火化師、寵物專屬的納骨塔位、樹葬、花葬區、無主人寵物慰靈碑區及羽化別館等設施，以及縣府如何協助業者新設並規範。

新竹縣動保所長彭正宇坦承，由於寵物生命紀念園區從用地取得到完成土地變更都需要時間，而國土計畫法2025年實施後，將取代現行區域計畫法，在現階段推動寵物生命園區有時間上的壓力。

不過彭正宇針對民間業者是否可許經營回覆，若民間業者有適合的土地，可依據農業部今年7月公布的「非都市土地申請變更為寵物生命紀念設施使用興辦事業計畫審查作業要點」，通過農業部、縣府審查後設立，可縮短推動時程，新竹縣動保所也會盡力輔導業者，通過審查取得合法資格。