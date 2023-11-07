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堆積如山！桃園陷垃圾黑暗期 市府：與基北北互惠處理

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園垃圾處理量大減，龜山區大埔垃圾轉運站堆成垃圾山，引來強烈民怨。副市長蘇俊賓今坦言，明年6月前桃園將進入垃圾黑暗期，會加強與新北、基隆區域互惠解決垃圾問題。圖／議員陳雅倫提供
桃園垃圾處理量大減，龜山區大埔垃圾轉運站堆成垃圾山，引來強烈民怨。副市長蘇俊賓今坦言，明年6月前桃園將進入垃圾黑暗期，會加強與新北、基隆區域互惠解決垃圾問題。圖／議員陳雅倫提供

桃園市欣榮焚化爐10月起整改長達8.5個月，地方擔憂垃圾處理量負荷不及，龜山區大埔垃圾轉運站更堆成垃圾山，惡臭引來強烈民怨。副市長蘇俊賓今坦言，明年6月前是桃園的垃圾黑暗期，會加強與新北、基隆區域互惠解決垃圾問題。為避免暫置垃圾臭味影響居民，清潔隊將加強噴灑除臭劑、灑水降溫，加強汙染防治。

欣榮焚化廠單爐每日垃圾處理量為650噸，考量該廠已操作近22年，設備需大幅修繕，今年10月1日至明年1月15日一號爐停爐107天，明年3月1日至4月15日二號爐停爐45天，明年4月16日到6月15日一、二號爐同時停爐62天，期間影響垃圾處理量估約17萬9400噸。

焚化廠處理量能不足，加上多處掩埋場容量紛紛飽和，導致原只負責轉運的大埔垃圾轉運站，堆置越來越多垃圾。時代力量桃園黨部主任陳葦澤日前到場，批評轉運站宛如已成大型垃圾場，到處可見清潔員徒手挖汙泥，周邊墓地也堆滿垃圾。

議員陳雅倫指出，市府曾承諾大埔轉運站的垃圾不會放過夜，卻失信於民，位在下風處的居民不堪其擾，呼籲欣榮焚化爐整改完成後，要優先處理大埔轉運站非法暫置的垃圾；此外，桃園替基隆、新北處理灰渣，市府也應協調北北基等縣市接受桃園垃圾，達到真正的區域互惠。

蘇俊賓在議會答詢時表示，欣榮完成整改前，桃園確實有垃圾危機，期間垃圾將由生質能中心分擔處理量能，同時成立區域互惠合作平台，由基北北等縣市幫忙垃圾去化，桃園則協助上述縣市處理廚餘和底渣再生粒料。

環保局表示，焚化廠整改期間處理量能不足的垃圾，會暫置於觀音區保障、楊梅區員本及龍潭區店子湖垃圾掩埋場，並調度大埔轉運站協助夜間清運；為避免轉運期間散發酸臭味，各掩埋場中午時會暫停作業，市府也會每日加強噴灑消毒除臭劑及灑水降溫，盼改善環境問題。

桃園 大埔 垃圾危機

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