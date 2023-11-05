快訊

新莊火鍋店氣爆 老闆猜沒關瓦斯 員工：我有關！

哪個大陸用語最好用？ 網友點名「這2字」超神無法取代

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹縣122座橋梁待維修 縣府編2500萬預算議員質疑

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣工務處指出，前年檢測縣府維管的45座橋梁需維修，因此編列2500萬工程費。（圖為新竹縣體育場斜張橋）。記者黃羿馨／攝影
新竹縣工務處指出，前年檢測縣府維管的45座橋梁需維修，因此編列2500萬工程費。（圖為新竹縣體育場斜張橋）。記者黃羿馨／攝影

新竹縣境內供車輛、人行的橋梁共970座，新竹縣政府113年編列2500萬橋梁維修檢測費用，遭新竹縣議員蔡蕥鍹質疑，每年都已編列475萬的檢測預算，為何還要再編列2500萬，且檢測僅用目視是否不夠嚴謹？新竹縣工務處代理處長陳盈州也說明，前年檢測到122座橋梁需要維修，其中45座屬於縣府維管，因此編列2500萬工程費，475萬是例行檢測費。

蔡蕥鍹指出，新竹縣委外執行檢測橋梁的承包商，就是先前南方澳斷橋的檢測團隊，過去曾被質疑放水、造假。新竹縣工務處每年都已編例475萬預算，針對新竹縣轄內橋梁檢測維修，為何113年預算裡還要編列2500萬橋梁維修檢測費用？

蔡蕥鍹也質疑，每年編列475萬經費橋梁檢測只用目測，若橋梁內部的結構有問題，不需要用更高的技術檢測嗎？僅用目視就決定橋梁有問題，難怪之前被質疑放水，還有工務處對於嚴重損壞大於60%需要緊急處置的橋梁也沒有詳細數目，也未說明哪些鄉鎮、橋梁屬於危橋、需要列管。

陳盈州說明，475萬檢測預算，是以2年1周期方式，1年排檢縣、鄉道橋梁目視檢測；另1年則改做村里或市區道路、農路以及其他橋梁的檢測。針對橋梁檢測，目視僅是初步作業，若發現到異常，會再進入詳細評估的階段，全國都是這樣的作業方式，也是交通部函頒下來的檢測規定。

陳盈州強調，工務處都是按照中央頒布的規定檢測，若目視有問題，廠商會回報再進一步更細緻的檢測，例如拉力、抗拉等各方面測量，再編列預算支應，如果達到危橋程度，就會封橋提報中央進行橋梁改建。

陳盈州指出，新竹縣目前沒有需列管的危橋，不過前年已有檢測出1年內必須維修的橋梁有122座，其中77座屬於各鄉鎮市公所養護，各橋梁資訊已函資給各公所，請各鄉鎮市公所主動編列預算維修。其中剩餘45座屬於縣府維管，包括竹北市的門面地標體育場斜張橋，因此113年編列2500萬維修。

新竹縣45座縣府維管的橋梁待維修，包括竹北市的門面地標體育場斜張橋，因此113年編列2500萬維修。（圖為新竹縣體育場斜張橋）。記者黃羿馨／攝影
新竹縣45座縣府維管的橋梁待維修，包括竹北市的門面地標體育場斜張橋，因此113年編列2500萬維修。（圖為新竹縣體育場斜張橋）。記者黃羿馨／攝影

新竹 蔡蕥鍹

延伸閱讀

桃竹竹苗TPASS上路首月 突破60.6萬人次使用

3成青農投入創新 新豐雜糧產銷第1班獲全國優良產銷班

黑煙直竄天際！國3新竹系統2車追撞燒成火球 已緊急封閉車道

遭質疑成黑金棄土天堂 新竹縣府回應說明「4作法」

相關新聞

桃竹竹苗TPASS上路首月 突破60.6萬人次使用

桃竹竹苗TPASS通勤月票TPASS在10月2日上線，桃園市交通局今天表示，目前使用人次已突破60.6萬，但以桃竹竹苗通...

張善政變七代目火影開跑 火影修煉路跑萬人最高齡95

桃園市長張善政今天上午在大溪石門水庫主持火影忍者修煉路跑嘉年華活動，化身「七代目火影」與大人、小孩變裝忍者修煉，張善政表...

竹市汙水下水道第二標順利決標 明年3月底開工

新竹市政府大力推動公共基礎設施，新竹市汙水下水道系統公道五路分支管網及用戶接管工程暨指定地區第二部份日前已完成決標，工程...

新竹縣122座橋梁待維修 縣府編2500萬預算議員質疑

新竹縣境內供車輛、人行的橋梁共970座，新竹縣政府113年編列2500萬橋梁維修檢測費用，遭新竹縣議員蔡蕥鍹質疑，每年都...

聯合盃作文竹市初賽千名學子參加 高虹安視察鼓勵閱讀

新竹市睽違2年舉辦聯合盃作文大賽，今天早上10點在磐石高中舉行初賽，超過千位考生同台競賽。新竹市長高虹安特別前來視察，她...

3成青農投入創新 新豐雜糧產銷第1班獲全國優良產銷班

新竹縣新豐鄉雜糧產銷班第1班青農比例接近3成，今年參加農業部舉辦的2023年全國農業產銷班選拔，在全國5604個產銷班中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。