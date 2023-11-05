新竹縣122座橋梁待維修 縣府編2500萬預算議員質疑

新竹縣境內供車輛、人行的橋梁共970座，新竹縣政府113年編列2500萬橋梁維修檢測費用，遭新竹縣議員蔡蕥鍹質疑，每年都已編列475萬的檢測預算，為何還要再編列2500萬，且檢測僅用目視是否不夠嚴謹？新竹縣工務處代理處長陳盈州也說明，前年檢測到122座橋梁需要維修，其中45座屬於縣府維管，因此編列2500萬工程費，475萬是例行檢測費。

蔡蕥鍹指出，新竹縣委外執行檢測橋梁的承包商，就是先前南方澳斷橋的檢測團隊，過去曾被質疑放水、造假。新竹縣工務處每年都已編例475萬預算，針對新竹縣轄內橋梁檢測維修，為何113年預算裡還要編列2500萬橋梁維修檢測費用？

蔡蕥鍹也質疑，每年編列475萬經費橋梁檢測只用目測，若橋梁內部的結構有問題，不需要用更高的技術檢測嗎？僅用目視就決定橋梁有問題，難怪之前被質疑放水，還有工務處對於嚴重損壞大於60%需要緊急處置的橋梁也沒有詳細數目，也未說明哪些鄉鎮、橋梁屬於危橋、需要列管。

陳盈州說明，475萬檢測預算，是以2年1周期方式，1年排檢縣、鄉道橋梁目視檢測；另1年則改做村里或市區道路、農路以及其他橋梁的檢測。針對橋梁檢測，目視僅是初步作業，若發現到異常，會再進入詳細評估的階段，全國都是這樣的作業方式，也是交通部函頒下來的檢測規定。

陳盈州強調，工務處都是按照中央頒布的規定檢測，若目視有問題，廠商會回報再進一步更細緻的檢測，例如拉力、抗拉等各方面測量，再編列預算支應，如果達到危橋程度，就會封橋提報中央進行橋梁改建。