6都最新統籌分配稅款及一般補助桃園墊底 長短債利息增

桃園市政府財政局今天在市議會工作報告和答覆議員質詢時表示，長短債金額已達269億元，雖然財務依然健全，但是近兩年多央行5次調升基本利率，向銀行借款的利息從110年0.5多到今年已經為1.8，連同向基金調度近700億元要付的利息，預估支出總計會達6億元，加上中央統籌分配款遲遲沒有修正，長短債與基金調度產生的利息，對桃園的財政也是不小的壓力。

國民黨舒翠玲、張桂棉、牛煦庭、張碩芳等議員指出，113年中央統籌分配稅款出爐，桃園市分配303.6億元，在六都位居第五名，僅高於台南市的280.5億元；如果加上一般補助款桃園69.1億元、台南180.8億元，桃園市合計372.7億元，竟然是是六都最後一名。

舒翠玲、林政賢強調，桃園創稅比台南了快1倍，上繳中央的稅款也比台南高很多，台南市上繳稅款少，但分配的統籌分配稅款相對較多，明顯不公平，比較其他4都的統籌分配稅款台北603億元、新北468億元、台中387億元、高雄434億元，桃園市303億元，簡直不成比例。

不過民進黨市議員許家睿指出，桃園固然要爭取統籌分配款合理化，但也要積極爭取計畫（建設）型補助經費，鄭文燦過去市長任內平均每年就爭取200億元的計畫型補助款，張善政市府團隊也要積極爭取。

無黨籍市議員劉勝全、謝美英認為市府除了長短債269億元，還有向基金調度總計700多億元，應該視為潛藏債務，與長短債合計超過千億元，有必要讓人民知道。舒翠玲強調國際的財政報告都會把長短債、潛藏債務透明化，桃園市政府也該做麼做，不然哪一天突然公布所有數字，民眾還以為都是張善政主政的市府產生的債務，其實早在鄭文燦任市長時，這些債務就已經存在。

議員們表示，比較113年度六都一般性補助款，桃園市69億多元在六都敬陪末座，甚至全台22縣市也只不過名列第17名，只比嘉義市、澎湖、新竹市、金門、連江多。台南、高雄市市長都是民進黨執政，一般性補助款分別為180.8多億元及179.4億元，桃園只有69億元。

財政局長歐美鐶說，目前財政收支劃分法中央掌握85％以上的稅收，其他留在地方，面對這種「中央拿太多、地方拿太少」的現象，中央應該要釋出更多，統籌分配款分給地方的比率包括所得稅占比10％、貨物稅10％、營業稅40％，中央要多拿些出來，主要是營業稅的部分，應該百分之百分配給地方，把分配款的餅做大，地方政府拿到的自然會增加。

歐美鐶表示，餅做大以後再來就是討論修正指標的分配，像營利事業營業額占分配額的50%並不合理，全國營利事業營業額最的是台北市，因為總公司設在台北市的多，結果這部分的稅款分配台北市拿最高，但是桃園市的工廠多沒有好處。

另外，其他指標人口占20％、土地面積20%；還有，財政能力好的指標為負，補助變少，這也對桃園市不利，等於懲罰財政能力好的縣市，應該納入工業、農業等不同的產值，具正向的指標當成計算統籌分配款計算的指標。

歐美鐶指出，一般補助款是過度期的做法，一旦財政收支劃分法修正以後，統籌分配款合理化，就不至於有一般補助款的問題，桃園市政府已經向中央建議這些做法以後，中央去年就不再限制桃園統籌分配款的「天花板」上限，但是桃園市升格時間最慢，補助款的計算的基礎點低，中央的補助款總合才會比其他六都低。