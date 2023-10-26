快訊

中部9校89人受害…無卡分期詐騙大學生 背後疑有集團操控

狀告蔡總統、台南市長！他愛妻病逝、養母住院 告官登革熱防治不力涉瀆職

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃科SRF廠由誰撤設廠許可？市府：解鈴繫鈴勿本末倒置

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
觀音區大潭里已經有台灣北部最大的發電廠大潭電廠，與生質能中心垃圾焚化爐，煙囪密度高，地方反對再有3家SRF發電廠，因為汙染虞慮也高，圖為大潭電廠。記者鄭國樑／攝影
觀音區大潭里已經有台灣北部最大的發電廠大潭電廠，與生質能中心垃圾焚化爐，煙囪密度高，地方反對再有3家SRF發電廠，因為汙染虞慮也高，圖為大潭電廠。記者鄭國樑／攝影

針對桃園市觀音區民眾要求撤銷三家固態再生燃料棒（SRF）發電廠桃園科技園區設廠許可一事，市政府表示，既然經濟部長王美花已經表示尊重地方，立委黃世杰也提到「假如需要經濟部協助，他也會要求經濟部配合辦理」，解鈴還須繫鈴人，那就請黃委員說到做到，盡速協調經濟部配合辦理撤銷推薦入園和同意發電設備備案公文，讓桃園市政府回歸原本桃科園區土地使用管理標準，據以撤銷入園許可。

市府強調，要經濟部先動作的理由為當初是經濟部召集開會，決議由經濟部推薦與地方政府專案核准模式入園，前市府既然配合用專案核准，因此需要經濟部先從源頭撤銷推薦才能徹底解決問題，箇中原因並不難理解，黃世杰委員應該就事論事，切勿本末倒置。

市府指出，從107年到108年，三家發電廠廠商都來函問市政府可否讓SRF入園，當時，經發局皆回復未符合桃科園區土管規定，不可入園。109年時，市府修訂桃科園區土管，增訂「汽電共生產業（汽電共生系統應以天然氣為主要燃料，且入園審查須經本府許可）」，用意就是避免這三家SRF廠商以汽電共生產業申請入園衍生汙染管制總量難負荷，還有空氣汙染。

市府表示，109年12月16日，經濟部長王美花邀集環境部及包括前市長鄭文燦在內的桃園市府團隊，召開「桃科園區再生能源產業申請入園」專案會議，要求市府透過「專案核准入園」方式，以配合中央推動再生能源政策。當時決議桃市府可依「桃園科技工業區土地使用分區與建築景觀設計管制要點」第2點第4項第10目規定專案核准再生能源產業進駐桃科園區。

市府說明，當時就是因為三家SRF廠均先取得經濟部自用發電設備同意備案及推薦入園公文，市府才同意依109年12月16日經濟部會議決議，受理專案入園申請及許可。

市府強調，本案考量地方民意，應先由經濟部撤銷同意備案及推薦入園公文，市府再依程序撤銷入園許可，這才可以從源頭徹底解決。

3家SRF發電廠設廠地點在桃科靠近國民運動中心、海洋大學觀音分校，地方憂心有空汙虞慮。記者鄭國樑／攝影
3家SRF發電廠設廠地點在桃科靠近國民運動中心、海洋大學觀音分校，地方憂心有空汙虞慮。記者鄭國樑／攝影

桃園 再生能源 王美花 鄭文燦

延伸閱讀

3家SRF廠進桃科惹民怨 綠委反擊：張善政無具體作為

SRF電廠疑慮多經濟部今桃園說明 藍營議員：甩鍋地方

區段徵收估值太低常抗爭 林右昌：研擬新基準

新屋長祥宮宮主指著神像稱「剛才開的支票要兌現」 賴清德反應曝

相關新聞

快儲水！桃園龜山明9點起停水 影響4564戶「範圍看這裡」

台水為提升供水穩定及降低設備故障情形，辦理「112年度二區處龜山所兔坑加壓站高壓電器設備檢驗」，預計明天9點至下午1點施...

桃捷綠線趕工 拚G08-G32站2028通車

桃園捷運綠線工程進行中，桃園區中正路地下軌道受限道路環境因素，工程難度較高，市長張善政昨天到廟宇祈求施工順利，也到工地視...

優惠店家銳減 桃園市民卡 民怨難用

桃園市民卡發行超過188萬張，目前特約店家不到200家，民眾抱怨難用；市府研考會主委兼資科局代理局長吳肇銘昨解釋，市民卡...

桃擴大婦女心理諮商補助對象

桃園市政府照顧婦女族群，今年5月推出產後憂鬱心理諮商計畫，內容包括產後婦女的憂鬱評估、產後6個月內婦女及配偶心理諮商費用...

醫事C巷弄長照站 公館五谷老學堂揭牌 深入社區

苗栗縣公館鄉昨天成立「五谷老學堂」醫事C巷弄長照站，讓公館鄉達成中央3村1據點目標，縣長鍾東錦及鄉長何在鑫等人前往揭牌，...

首日試營運湧3萬人 竹市樹林頭夜市 增設機車臨停區

新竹市樹林頭夜市25日試營運吸引大批民眾朝聖，業者粗估超過3萬人次。雖帶動地方繁榮，但不少人抱怨難停車，也造成當地交通壅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。