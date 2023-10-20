新竹棒球場前擺高虹安「政治提款機」 藍批綠操作罷免

近日甫成立的臉書粉絲專頁「新竹市新政治」發出多張「政治提款機」行動照片，出沒在新竹棒球場等處，大酸新竹市長高虹安助理費回捐公積金等爭議。市議會國民黨團今天痛批該粉絲團明顯就是綠營側翼網軍操作罷免的傑作，新竹棒球場被前市長林智堅「魔改」後，造成球員受傷、被國際認證是比高中球場還不如已是事實，別想趁亂洗白林智堅。

臉書粉絲專頁「新竹市新政治」昨天沒有再發新文章；記者今天致電民進黨新竹市黨部主委陳建名詢問看法，至截稿前未獲回應。

國民黨市議員黃美慧指出，去年七月新竹棒球場強行開打造成多名球員受傷，背後原因就是林智堅為了自己的選情，想要把棒球場開幕當成民進黨的選票ATM，誰知道反而成為一顆大炸彈。

「一個花了12億元納稅錢的棒球場改建案變成國際大笑話。」國民黨團總召陳慶齡也認為棒球場造成球員受傷、又是淹水，甚至土壤跟排水結構根本不符合設計標準，連球場的承重計算都存有公安隱憂，這都是新竹市民的痛。

陳慶齡說，不管是現任市府還是議員都忙著要加以解決新竹棒球場的問題，居然會有人說這是政治提款機？完全不能認同。

市議員吳旭豐身兼議會棒球場改善監督小組的召集人，他無奈表示有許多在野人士以及特意團體，利用這種方式企圖來替林智堅前市長清理戰場，「新竹棒球場不應是特定政治側翼團體的提款機」，令人不齒，未來黨團仍會秉持務實的理念，加緊監督市府完成棒球場的改善，維護新竹市民權益。

近日甫成立的臉書粉絲專頁「新竹市新政治」發出多張「政治提款機」行動照片，出沒在新竹棒球場等處，大酸新竹市長高虹安。圖／取自「新竹市新政治」粉絲頁

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