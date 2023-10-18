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亞矽創喊卡卻見招標 桃市府挨批

聯合報／ 記者陳俊智朱冠諭／桃園報導
桃園市政府終止亞洲矽谷創新研發中心開發案，但近日又開1600萬元限制性招標評估開發，桃園市議會民進黨團質疑市府「居心何在」。記者陳俊智／攝影
桃園市政府終止亞洲矽谷創新研發中心開發案，但近日又開1600萬元限制性招標評估開發，桃園市議會民進黨團質疑市府「居心何在」。記者陳俊智／攝影

桃園市政府上月底透露已終止興建亞洲矽谷創新研發中心工程，民進黨議會黨團連番砲轟，前天發現桃園航空城公司上網招標「亞矽創研中心暨周邊土地開發定位及招商委託專業服務案」，費用1600萬元，昨質疑市府「先批錢坑，再要錢沾」；航空城公司和市府回應，招標是為了整體開發重新規畫，抹黑攻擊令人遺憾。

市長張善政本月11日在議會施政報告時指出，亞洲矽谷計畫是國家政策，地方政府不會片面終止，但「亞矽創」是錢坑，市府要更改推動方式，蓋房子是其次，因此是終止2棟大樓的建築工程，並非終止亞矽計畫。

民進黨團昨批評，張善政大罵亞矽創是錢坑，卻又默默上網招標1600萬元的亞矽創招商委託開發研究案，過去資策會已花380萬做過研究，如今卻又再花5倍的錢，且短短20天就截標，莫非又將人民血汗錢打水漂，取消亞矽創又花錢做研究案，不懂居心何在，根本「先批錢坑，再要錢沾」。

議員魏筠質疑，亞矽創不是不能做，只是舊市府的提案張善政不接受；議員張曉筠說，新標案是限制性招標，廠商是否有能力找到比原先計畫更好的方案，要打問號。

航空城公司回應，2019年委託資策會執行的開發案和現今發展有落差，當年考慮面向不夠周全，嚴謹度不足，為慎重起見，委託專業顧問公司執行A19站周邊區域整體開發計畫可行性評估，重新檢視區域發展定位、開發模式及招商策略。

航空城公司說，標案研究範圍有亞矽創、周邊國際旅館基地、桃園會展中心、桃園棒球場、美術館等土地開發整體效益評估，提升招商引資效益並發展相關產業，完全合乎採購法規定，絕無圖利問題；對各種抹黑攻擊，只能說令人遺憾。

市府也強調，將整合地政局、經發局、都發局、觀旅局等局處專業能力與資源，共同推動亞矽創基地、北區住宅區國際旅館及周邊區域整體開發規畫，以更完善的都市計畫設計，結合產業發展政策及桃園整體觀光行銷策略，提升招商引資效益並發展相關產業，預計可創造200億元產值，帶動其他關聯產業約300億效益，引進近萬個就業機會。

桃園 航空城 張善政

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