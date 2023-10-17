竹縣搶修天坑周邊又塌 專家：非壞事

新竹縣政府300公尺外的縣政七街前晚又出現「天坑」，縣長楊文科趕往現場指揮搶險作業，縣府立即勒令停工並對建商開罰18萬元，昨監督建商灌漿穩固路基，但又發生周邊人行道L型塌陷，不過專家研判並非壞事，整體工程仍約需2周完成，確認安全無虞再恢復通行。

這處天坑寬3.5公尺、長8公尺和深6公尺，和8月因新業建設新建案施工不慎冒出的「新天坑」同一位置，建商修復後，前晚又發生瓦斯外洩和水管破裂，建商開挖發現底下地基又被淘空。

縣府工務處代理處長陳盈州說，建商在地下室開挖施工初期就發現縣政七街與光明六路口T字排水溝底已裂化，卻自行修復未通報縣府及公所更換，側溝已用30多年相當老舊，修補效果不佳，溝底最終破裂，致排水淘空地基、沖壞水和瓦斯管線。

縣府依建築法開罰建商18萬元、勒令停工，工務處另請專業技師會勘工地施工並要求改善問題，建商須提完整鑑定報告，未來施工計畫也須由第三方公正單位審查，再到縣府專案小組報告，並邀周邊住戶、里長討論，有共識才會同意復工。

新業建設總經理簡福榮承諾「我們這一次會處理好」，另做新排水溝還給縣府。

至於搶險進度，自來水公司昨已完成修復，陳盈州說，後續灌漿一定高度後，再請瓦斯公司修復管線，路面修復後，會以透地雷達檢測，判讀約需2周，才能確認是否安全無虞。

土木技師陳鴻輝說，昨下午建商灌漿修復時，因側壓過大，造成光明六路排水溝底孔洞暴露，導致人行道呈L型塌陷，「這不算壞事，反而把問題直接顯現」，目前沉陷點、應變和支撐鋼筋的監測數值都沒變化，整體結構相對穩定，再灌漿填補即可。