2通勤月票助攻！ 桃園市區客運搭乘人次成長逾1成

基北北桃通勤月票、桃竹竹苗通勤月票今年陸續上路，截至目前設定人次分別達175萬1705人次、1萬2000人次，也帶動桃園市區客運搭乘人次成長13%，不過客運司機荒至今未解，不少公車路線仍大排長龍。桃園市交通局表示，司機員人數已緩步回升，市府正規畫包括自行招募司機員等政策，待細節確認後預計年底前公布。

桃市府統計，今年7月通勤月票上路後，首月搭乘市區客運人次288萬9839，較去年同期256萬8736人次成長13%。

交通局長張新福表示，為解決司機荒，各客運業者祭出薪資、福利等措施，市府、公路總局也提供各項補貼，目前桃園市司機缺口已止跌，從今年7月缺額279人，減少至259人，交通局正在規畫自行培訓司機員等政策，希望加快司機員回流速度。

張新福表示，由於報考職業大客車駕照，須領有職業大貨車駕照1年以上，或職業小型車駕照2年以上，並經駕訓機構小型車逕升大客車駕駛訓練結業者，有資格限定，使得來源減少許多；鑑於民間考照意願不高，市府規畫與坊間駕訓班合作開課，待細節確認後預計年底前上路。

至於公路客運部分路線人潮爆滿，交通局除協調加開班次，10月2日起也新增16條國道、公路客運路線可使用通勤月票，並向交通部提出雙層巴士上國道等多項建議，以解決國道客運量能不足問題。

市府表示，通勤月票也帶動機場捷運運量，提前在今年7月轉虧為盈，今年7到9月機捷平均日運量逐月增加，比去年同期倍增，還創下單日超過12萬人次紀錄，原本估計2025年才能達到損益平衡，提前在今年7月轉虧為盈，預估本年度營收將有8千萬餘元，因應搭乘人數增加，機捷8月起將直達車班距從30分鐘縮短為15分鐘，未來將持續向中央爭取添購列車，服務更多民眾。

桃市府表示，北北桃間通勤人口約46萬人次，桃竹竹苗間通勤人口約10萬人次，目前使用大眾運輸系統比例約為10%，希望透過通勤月票、周邊配套措施及未來捷運路網陸續建置完成，讓桃園整體使用大眾運輸系統比例，在2030年達到30%。