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融入「三台疊翠」意象 苗栗貓裏山公園風雨球場啟用

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
苗栗市貓裏山公園風雨球場斥資近3000萬元興建，昨天熱鬧啟用。記者范榮達／攝影
苗栗市貓裏山公園風雨球場斥資近3000萬元興建，昨天熱鬧啟用。記者范榮達／攝影

苗栗市貓裏山公園近3000萬元風雨球場昨啟用，新球場客庄禾埕，融入苗栗古八景「三台疊翠」特色，市公所將串聯附近功維敘隧道等景點，打造出後花園亮點。

市公所爭取客委會「客庄創生環境營造計畫—禾埕專案計畫」，獲補助2250萬元，市公所自籌250萬元，再追加262萬元，客委會副主委周江杰、苗栗縣長鍾東錦，及苗栗市長邱鎮軍等人昨主持啟用典禮，安排JHBL強權苗栗市明仁、大倫國中校隊表演賽慶賀。

市公所指出，風雨球場頂棚設計，融入三台疊翠意象，使用木質建材貼近自然環境，苗栗平原遠眺，底台墨硯山，中台八角崠山脈，高台加里山，三台疊翠是苗栗古八景，也別具特色。

客庄禾埕市公所規畫夜間照明、無障礙通用設計，並會增加監視器，球場10月至隔年3月冬令時間，上午8時至晚上9時開放；4月至9月夏令時間，上午7時至晚上9時開放，兼具運動、族群與文化交流等多元功能。

通用設計 客委會

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