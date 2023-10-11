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多一塊黃黃的東西？桃園市交通局改善交通推新工法
桃園市政府為提升道路交通安全，在多處道路設有高於路面的減速平台，藉突起物緩衝車速，但以往使用瀝青鋪設費工耗時，交通局未來擬用橡膠製的組合式減速平台取代，目前正在中壢試辦，將視成效決定推廣與否。
桃園交通局長張新福表示，桃園目前有9處瀝青鋪設的減速平台，設置後，當地車速明顯下降，交通安全也有所提升，但鋪設瀝青費工耗時，施工又有白天阻礙交通、晚上妨害安寧問題，而組合式減速平台是以模板組裝，不僅大幅縮短施工時間，工程不受天候影響，也能依路幅寬度調整大小。
張新福說，組合式減速平台參考內政部營建署發布「都市人本交通道路規劃設計手冊」設置，材質是橡膠，最高距離地面10公分，緩升緩降，透過鮮明的黃色冷塑塗層搭配箭頭，一旁還有「路面高凸」、「前有岔路」、「慢」字等標誌，提前駕駛人注意提醒用路人注意。
交通局指出，中壢區中原陸橋下方有平面道路和機車地下道，兩線車流常因車速過快及護欄阻擋視線在匯流處車禍，因此擇定此處試辦，後續將觀察當地車速和交通事故等數據，如改善情況良好，會評估推廣設置。
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