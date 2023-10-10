台中茂盛醫院迎3國慶寶寶 龍鳳胎父親喜悅：過生日定記得

今天是國慶日，台中市茂盛醫院今晨誕生了3位國慶寶寶，其中兩個寶寶還是龍鳳胎，兩位父親喜悅寫在臉上，都說沒有刻意安排在今天出生，但小孩在今天誕生，又是跟國家慶典在一起，方便以後一起同慶。

為了迎接國慶寶寶到來，茂盛醫院今一早把育嬰室的床上都插上了國慶，還特別買來兔寶寶造型的蛋糕慶祝，育嬰室裡充滿了喜氣。

茂盛醫院上午6時許出生了第1個國慶寶寶，30歲的廖姓父親說，妻子昨天上午11時破水，就到醫院待產，今天清晨6時40分自然產生下男嬰。他說，沒有特別選擇要在今天生，心裡想的只是希望一切平安。

緊接著，上午9時許徐姓設計師的妻子以剖腹方式生下一對龍鳳胎。他說，因為接近預產期，也感覺妻子承受了很大的壓力，因此選擇今天剖腹生產。因為今天的日子特殊，往後過生日一定會記得。

徐姓設計師今年35歲，他感謝茂盛醫院以人工授孕方式讓他順利得子，並認為只要自己體力還行，願意還會繼續生。