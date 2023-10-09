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桃園私托遭控對幼童打巴掌、灌水 2托育員下場慘了

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市議員黃瓊慧今天指控桃園區某私立托嬰中心有托育員涉嫌對幼兒施暴，要求社會局嚴懲。圖／黃瓊慧提供
桃園市議員黃瓊慧今天指控桃園區某私立托嬰中心有托育員涉嫌對幼兒施暴，要求社會局嚴懲。圖／黃瓊慧提供

桃園市桃園區某私立托嬰中心近日傳出有托育員涉嫌對幼兒施暴，議員黃瓊慧接獲10多位家長陳情，要求社會局嚴懲業者。社會局表示，針對托嬰中心未善盡督導之責及2名工作人員有不當對待兒童行為，將依違反兒童及少年福利與權益保障法裁罰32萬元，2名工作人員目前已停職。

黃瓊慧表示，該托嬰中心家長近日接到社會局通知，指孩子在托嬰中心疑被不當照顧，請家長前往觀看監視器畫面，其中有爸爸痛訴孩子遭托育人員打巴掌，網路上也有其他家長指控，托育人員會對幼童灌水；據悉該托嬰中心收托35名幼兒，竟然就有3分之1的幼兒受害，非常離譜。

黃瓊慧表示，該間托嬰中心過去曾有違法經營安親班紀錄，社會局應徹底調查，釐清到底有多少幼兒受害、如何遭到施暴，同時開除2位涉嫌施暴的托育員並公布姓名。

社會局表示，調閱監視器後發現該托嬰中心確實有不妥的照顧行為，針對該托嬰中心未善盡督導之責，將裁罰12萬元並要求限期改善，至於2名工作人員行為違法部分，將依兒少權法第49條裁處，其中1名主管人員裁罰12萬元、限制不得擔任工作人員10年，另1名托育人員則裁罰8萬元、限制不得擔任工作人員5年，且均將公告姓名。

社會局指出，該托嬰中心曾於2021年被檢舉，於托嬰中心樓上違法經營安親班，當時會同教育局於下課時段前往稽查，命業者限期改善，該處就無再發現有經營安親班情事，而原本該托嬰中心屬準公共化，被查獲違規後即被解除契約；呼籲托嬰中心、中心負責人及主管人員更應善盡督導之責。

桃園市議員黃瓊慧今天指控桃園區某私立托嬰中心有托育員涉嫌對幼兒施暴，要求社會局嚴懲。圖／黃瓊慧提供
桃園市議員黃瓊慧今天指控桃園區某私立托嬰中心有托育員涉嫌對幼兒施暴，要求社會局嚴懲。圖／黃瓊慧提供

托嬰 托育

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