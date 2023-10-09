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桃園私托遭控對幼童打巴掌、灌水 2托育員下場慘了
桃園市桃園區某私立托嬰中心近日傳出有托育員涉嫌對幼兒施暴，議員黃瓊慧接獲10多位家長陳情，要求社會局嚴懲業者。社會局表示，針對托嬰中心未善盡督導之責及2名工作人員有不當對待兒童行為，將依違反兒童及少年福利與權益保障法裁罰32萬元，2名工作人員目前已停職。
黃瓊慧表示，該托嬰中心家長近日接到社會局通知，指孩子在托嬰中心疑被不當照顧，請家長前往觀看監視器畫面，其中有爸爸痛訴孩子遭托育人員打巴掌，網路上也有其他家長指控，托育人員會對幼童灌水；據悉該托嬰中心收托35名幼兒，竟然就有3分之1的幼兒受害，非常離譜。
黃瓊慧表示，該間托嬰中心過去曾有違法經營安親班紀錄，社會局應徹底調查，釐清到底有多少幼兒受害、如何遭到施暴，同時開除2位涉嫌施暴的托育員並公布姓名。
社會局表示，調閱監視器後發現該托嬰中心確實有不妥的照顧行為，針對該托嬰中心未善盡督導之責，將裁罰12萬元並要求限期改善，至於2名工作人員行為違法部分，將依兒少權法第49條裁處，其中1名主管人員裁罰12萬元、限制不得擔任工作人員10年，另1名托育人員則裁罰8萬元、限制不得擔任工作人員5年，且均將公告姓名。
社會局指出，該托嬰中心曾於2021年被檢舉，於托嬰中心樓上違法經營安親班，當時會同教育局於下課時段前往稽查，命業者限期改善，該處就無再發現有經營安親班情事，而原本該托嬰中心屬準公共化，被查獲違規後即被解除契約；呼籲托嬰中心、中心負責人及主管人員更應善盡督導之責。
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