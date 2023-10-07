龍潭第2處公托家園啟用 2歲以下幼兒可報名抽籤

桃園第42處、同時也是龍潭第2處的中山社區公共托育家園，今上午開幕，托育家園由桃園市政府委託具托育服務專業的，台灣三之三生命教育學會經營管理，預計收托12名2歲以下的嬰幼兒。托育家園本月11日中午12 時起開始受理報名登記至18日，預計於20日辦理抽籤作業後公布。

桃園市長張善政今出席開幕表示，龍潭中山社區公共托育家園坐落於龍潭運動公園立體停車場1樓，是龍潭第2處公共托育家園，地處便利且建築新穎。

張善政說，托育家園委由台灣三之三生命教育學會承接，不僅讓龍潭地區照顧環境愈加完善，也希望在桃園人口數不斷成長之際，有優質的托育服務，由市府協助照顧孩子，讓桃園家庭沒有壓力地放心托育。

桃園社會局表示，龍潭中山社區公共托育家園提供嬰幼兒日間托育服務，預計收托12名滿2足月至2歲以下的嬰幼兒，家園對面為龍潭運動公園，可做為幼兒的戶外遊戲空間，結合自然生態的托育環境，滿足幼兒的發展需求與探索。