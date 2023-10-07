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桃園新都市秘境開放 環湖步道賞四季美景

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
位於桃園中壢新生路三段旁的5-1號埤塘，透過綠美化成為中壢新秘境。圖／桃園水務局提供
位於桃園中壢新生路三段旁的5-1號埤塘，透過綠美化成為中壢新秘境。圖／桃園水務局提供

位於桃園中壢新生路三段旁的5-1號埤塘，為行政院農業委員會農田水利署桃園管理處灌溉區域，不過周邊逐漸發展，埤塘雜草多動線混亂，因此去年10月由桃園市府綠美化，新建環湖步道及欄杆長度約1公里，綠美化面積0.5公頃，今年6月完工，10月開放使用。

桃園大圳5-1號埤塘過去已完成埤塘主體結構工程，不過因堤頂至埤塘水面落差大，加上雜草多動線混亂，加上周邊逐漸都市化發展，地方期盼能綠美化改善，提供給當地居民休憩空間。

市府與農水署合作施作綠美化，將既有圳路新建1公里環埤步道並設置3處出入口。增設護欄及綠籬設施，可降低維護成本並挖填平衡，減少水域及環境衝擊。將既有雜木林清除整理，保留9成既有樹木，再新植有四季變化的喬木，增加生態多樣性。

桃園水務局表示，工程總經費2500萬元，去年10月開工，原定今年4月完工，不過因調整道路路寬並將道路修得更平整，因此延至今年6月完工，10月1日已開放使用。

水務局說，5-1號埤塘不僅保有原始風貌，東西2側佇立大樹，並有鳥類棲息，埤塘又兼具灌溉蓄水及養殖功能，期望可成為老街溪周邊環境教育及遊憩新秘境，後續交由中壢區公所維管。

位於桃園中壢新生路三段旁的5-1號埤塘，透過綠美化成為中壢新秘境。圖／桃園水務局提供
位於桃園中壢新生路三段旁的5-1號埤塘，透過綠美化成為中壢新秘境。圖／桃園水務局提供
位於桃園中壢新生路三段旁的5-1號埤塘，過去埤塘雜草多動線混亂。圖／桃園水務局提供
位於桃園中壢新生路三段旁的5-1號埤塘，過去埤塘雜草多動線混亂。圖／桃園水務局提供

桃園 綠美化 新秘

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