白沙屯媽祖7日來嘉贊境帶動宗教觀光 嘉市飯店訂房客滿

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮日前舉行160周年廟慶，媽祖後天(7日)周末史上第一次到嘉義市贊境，當晚駐駕大福興宮月老祖廟，「粉紅超跑」魅力大、信眾多，逢國慶連假，市區飯店訂房客滿，廟方接洽學校寺朝等，準備千餘名香客住宿床位，警方將在周休二日贊境隊伍經過道路，實施交通管制。

大福興宮總幹事蔡坤章說，「粉紅超跑」來嘉贊境，周末清晨白沙屯贊境車隊搭車南下，路線事先規畫，大福興宮隨同出巡有福德正神、月老尊神、吳府千歲共三頂神轎，隨行信眾人數難估算。

廟方安排附近精忠國小、麗園駕訓班、蘭潭國中、林森國小、普照寺，提供千餘名信眾休息睡覺地方，贊境沿途有各友宮廟、信眾準備食物飲水等接待，「粉紅超跑」駐駕大福興宮比照進駐北港朝天宮，神轎在眾人吶喊「進哦！」後進駐。

媽祖鑾轎周末上午駐駕市政府，發放2000個安撫奶嘴，讓準爸媽感受媽祖的祝福。另白沙屯拱天宮準備10個迷你「粉紅超跑」神轎小物，以及10個報馬仔公仔，9日上午開放信眾擲筊帶回家。

白沙屯媽祖7、8日贊境，市警局交管措施如下：7日清晨5點至上午8點，公明路（新生路至啟民路段），中午12點至下午2點中山路（吳鳳北路至忠孝路段），雙向禁止2輪以上車輛進入。

8日上午7點至9點盧義路（林森東路至文雅街段），上午11點至下午4點興達路（遠東街至保安二路段）興達路西向東車道，禁止2輪以上車輛進入。另針對外環道路（博愛路、垂楊路、林森東西路、忠孝路等路段）實施彈性交通管制。