桃園解決司機荒鎖定新、原2族群 張善政：培訓就發薪

北北基桃、桃竹竹苗通勤月票上路，搭乘大眾運輸民眾變多，但國道客運、市區公車鬧司機荒，中央與地方持續開出利多也無法立即改善；桃園市政府再出招，市長張善政今天在市政會議喊出協助新住民與原住民考取職業大客車駕駛執照，駕訓5個月期間就給基本工資。交通局張新福表示，政策最快明年1月、最慢明年3月就會上路。

張善政表示，司機荒是各縣市政府都面臨的問題，不是只有桃園，針對人力市場缺乏的情形，「一定要想一些奇招來突破」。招聘新住民、原住民當司機是醞釀很久的想法，「可以說是定案了」，這一塊人力市場過去很少被開發，說不定他們也有考取擔任職業大客車駕駛的想法，只是過去不知道方法和管道。

張善政指出，從駕駛大客車訓練到考取職業駕照通常需要5個月，這5個月時間，除了中央與地方既有的獎勵方案，市府再加碼給付基本工資，讓這些族群在培訓階段就有基本薪資可領，另外，市府也會提供儲蓄險，不過招聘辦法有條件限制，例如培訓未過關就無法領取、考取駕照之後也必須任職滿一定時間。

交通局長張新福說，招募新住民與原住民計畫大方向底定，但由於是市府、業者和民眾三方的契約合作案，有些細節還在爬梳整理，預計年底會跟公車客運業者簽意向書，政策最快明年1月、最慢明年3月上路。

張新福進一步指出，桃園目前客運業者所需司機員額約1051名，尚缺260名，雖然計畫最慢明年3月上路，新手培訓又要5個月時間，但招聘對象並不一定完全都是新手，有可能是其他種類職業駕駛轉換跑道，這種情況訓練期間可望縮短，司機荒的問題在政策上路後該會陸續緩解。