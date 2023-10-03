遠雄自貿港、航空城簽約 拚招商

桃園市政府、遠雄自貿港公司與桃園航空城公司昨簽署MOU備忘錄，共推「19+N」航空城自由貿易專區，將自貿港區全球運籌服務及免稅優惠，延伸到航空城周邊產業專區。市長張善政形容，航空城有廣大土地，自貿港區有通關效率，「強強組合」對廠商很有吸引力，可期待桃園未來發展。

遠雄自貿港區是台灣唯一空港自貿區，董事長葉鈞耀表示，將利用「境內關外」、「通關便捷」及「稅費優惠」與航空城公司強強聯手，共同向國內外企業廠商招商，並運用委外加工機制及「前店後廠」作業模式，將生產及上下游供應鏈帶到桃園航空城。

航空城公司解釋，目前自由港區內可核准從事貿易、倉儲等19種事業，「19+N」涵蓋加工組裝業、製造業、維修業、貿易業、物流業等；航空城原有招商對象包括雲端運算等6大產業，未來也歡迎機器人、全自動駕駛汽車等AIoT人工智慧物聯網等。

張善政說，自貿區創造極高效益，航空城如火如荼施工，將來航空城廣大土地加自貿港區各種優惠、通關效益，桃園航空城自由貿易專區相信將成為國內進出口相關產業最想進駐的區域。

航空城公司過去挨批「沒業務、沒績效、沒收入」，加上徵收拆遷戶不滿交通部和前市長鄭文燦「先建後拆」承諾跳票，完工期限一延再延，13日將到行政院抗議，外界仍議論建設進度，新市府這波招商也引發關切。

議員徐其萬表示，樂見聯合招商讓桃園產業升級，但航空城開發區還有2200棟拆遷戶還沒搬出，盼市府同時妥善處理徵收戶安置權益，讓航空城早日完整開發，可讓更多產業進駐。

市府強調，一定妥善保障拆遷戶權益，地方也期待早日開發，增加工作機會，因此招商必須積極動作，市府將讓自由貿易區服務及稅費優惠延伸到航空城及周邊產業專區，加速開發。

航空城公司說，未來該專區最適合台商及跨國企業設置亞太區域發貨倉庫、產業保稅供應鏈，進軍國際市場，希望運用「前店後廠」、「串聯整合」及「運籌全球」優勢吸引企業。