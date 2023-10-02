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苗栗大閘蟹推廣12年更加肥美 漁業署、縣政府掛保證安全

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣大閘蟹今天上市發表會，縣長鍾東錦等人掛保證安全，品嘗直呼好吃。記者范榮達／攝影
苗栗縣大閘蟹今天上市發表會，縣長鍾東錦等人掛保證安全，品嘗直呼好吃。記者范榮達／攝影

苗栗縣政府推廣大閘蟹12年有成，今年更加肥美，縣長鍾東錦、農業部漁業署簡任技正趙守堯今天掛保證安全，南僑集團點水樓也慕名而來，希望合作打造產地到餐桌的模式。

苗栗縣大閘蟹產值加上帶動觀光消費，縣府估計商機約1億元，今年30戶養殖戶，養殖面積約17.4公頃、30萬4700隻，今天在舉行上市發表會，縣府農業處長陳樹義說，苗栗大閘蟹採綠色生態、疏養模式，並以益生菌改善水質，養成率約3成，5兩以上的體型，比例愈來愈多趨勢，今年也讓人拭目以待。

鍾東錦、趙守堯都掛保證，苗栗大閘蟹嚴格64項藥物及戴奧辛殘留檢測把關，漁業部2002年至去年監測228件上市前大閘蟹，全部都沒有異常狀況，消費者可以安心、放心食用。

南僑集團點水樓採購處長陳麗雲特別到場，她期待與縣府、養殖戶建立合作模式，苗栗優質大閘蟹可以從產地到餐桌，鍾東錦也釋出善意，認為有南僑幫忙行銷推廣，也是很好的利多，知名度更上一層樓，養殖戶也賺到錢。

農業處指出，苗栗縣優質大閘蟹有防偽蟹環標章，透過QR Code可取得生產履歷，預定10月7日國慶連假上市開賣，今年建議售價維持去年水準，單價350元到900元，7兩以上另議，洽詢電話苗栗縣優質大閘蟹產銷協會0920091695，或苗栗縣一級棒大閘蟹推展協會0919845353。

今天上市發表會，安排苗栗市僑育國小附幼「蝦兵蟹將」表演炒熱氣氛，會場展出黃金蟹粥及清蒸、鹽烤、香辣、麻油等不同口味的大閘蟹，鍾東錦等人品嘗，吮指直呼好吃、好口味。

苗栗縣大閘蟹今天上市發表會，縣長鍾東錦等人掛保證安全，品嘗直呼好吃。記者范榮達／攝影
苗栗縣大閘蟹今天上市發表會，縣長鍾東錦等人掛保證安全，品嘗直呼好吃。記者范榮達／攝影
苗栗縣大閘蟹今天上市發表會，縣長鍾東錦等人掛保證安全，品嘗直呼好吃。記者范榮達／攝影
苗栗縣大閘蟹今天上市發表會，縣長鍾東錦等人掛保證安全，品嘗直呼好吃。記者范榮達／攝影

大閘蟹 苗栗縣 鍾東錦

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