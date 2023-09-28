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獨／周邊建案林立 三重機場捷運a2a站恐生變

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
機場捷運A2a預定地。圖／新北市捷運局提供
機場捷運A2a預定地。圖／新北市捷運局提供

機場捷運A2三重站及A3五股產業園區站距過長，地方希望能在中間增設A2a站，但交通部鐵道局認為增設站體，號誌系統須重置，經費龐大，新北市捷運局邀集各單位研商，因機捷2017年才通車啟用，號誌系統使用年限達20年，目前還沒有更換打算，且站體經費高達近30億，地方根本沒有經費，要蓋A2a站恐怕還要再等等。

機捷三重A2站與新莊產業園區相距3.8公里，與其他站、站間2公里相比，距離確實過長，地方爭取希望在兩站中間點1.9公里處二重重劃區附近興建A2a站，目前也有預留站體位置，但因建置經費龐大，地方希望能由中央、新北、桃園各負擔三分之一費用。

不過鐵道局認為，增設站體牽涉機場捷運系統重置，沿線系統要有改善辦法或更新，才有增設可能，希望新北、桃園要先討論確認號誌系統重置時程。

新北市府集鐵道局、桃園捷運局與桃園捷運公司研商，但各單位表示號誌系統近期無更新計畫，需待系統年限到期，也就是通車年算起20年，或運量成長以致系統不符需求，才有可能更新；換句話說，機場捷運2017年通車，必須等到2037年才有評估設站可能，消息一出，引發地方譁然。

新北市捷運局表示，市府已在上月將增站修正總結報告書函請桃園市政府轉報交通部，桃市府於9月13日函復建請修正總結報告書，增站規劃待後續於機場捷運機電系統後續改善、更新或重置計畫時，再納入推動，地方仍會積極爭取。

新北市議員李翁月娥直言，A2a鄰近穀保中學、東海高中、二重國中、二重國小、三重商工，附近還有公37與二重重劃區，未來可能增加3到4萬人，此案從提出都已改了超過7次，現在中央卻找一堆理由不讓地方蓋，地方提出需求想要增2站，交通部卻認為全部20幾站都要換號誌系統，令人匪夷所思。

新北市議員邱婷蔚認為，A2a周邊有二重重劃區，如果真的有需求，她認為不一定要等相關系統年限到也能做，但她認為除從人口來看，還有站體間距離等因素，她認為捷運局還要審慎評估，有心要蓋，就不要找理由。

地方人士說，當初A2a喊得震天響，周邊許多建案都主打捷運A2a站，聽到這消息捷運站還要再等，不只居民錯愕，建商應該也很尷尬。

至於泰山A5a站同樣面臨一樣的問題，也須等機場捷運機電系統後續改善、更新或重置計畫時，再納入推動。

機場捷運

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