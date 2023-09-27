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平鎮1巷道拓寬400米5.2億太貴 桃市府：先做30米瓶頸路

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
平鎮區東光路201巷（見圖）拓寬經費龐大置礙難行，桃園市府決分段拓寬瓶頸道路。記者曾增勳／攝影
平鎮區東光路201巷（見圖）拓寬經費龐大置礙難行，桃園市府決分段拓寬瓶頸道路。記者曾增勳／攝影

桃園市平鎮區東光路201巷拓寬計畫在地方及民代爭取下，市政府研議2年多，礙於土地徵收及經費龐大難行，市長張善政今年核定採分段方式先拓寬打通東光路201巷連接龍南路的30公尺瓶頸道路，市府工務局今天上午表示，打通該瓶頸路段較可行，但當地里民擔心造成東光路塞車，目前正在研議解決該瓶頸路段拓寬問題。

平鎮區東光路201巷位於中壢（龍岡地區）都市計畫的平東路接龍南路計畫道路內巷道，路幅小影響居民出入通行，多年來地方和民代爭取東光路201巷道拓寬，自前市長鄭文燦時期研議，評估該巷道拓寬總長400公尺、路寬15公尺，總經費高達5.2億元，礙於經費太龐大，至今窒礙難行。

市議員黃敬平表示，東光路201巷開闢已經爭取多年，前市府時期認為該巷道拓寬經費過高，沒有評選為優先開闢路段，但是當地居民及前後任里長均期盼拓寬該巷道，他希望市府爭取中央預算，朝縮小開闢路寬或分段拓寬方式辦理，改善當地交通不便。

市府工務局表示，考量東光路201巷拓寬計畫難度高，市府決定採分段拓寬該巷道瓶頸路段方式，今年計畫研議先進行東光路201至接龍南路瓶頸巷道拓寬，該路長約30公尺，現有路寬2公尺，將拓寬為15公尺，總經費2600萬元，里民擔心該瓶頸路段帶來東光路塞車，該局正在研議解決該瓶頸路段拓寬問題。

都市計畫 桃園 黃敬平 議員

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