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紓解大溪交流道交通量 國道3號增設桃園八德交流道工程
國發會今天舉行委員會議審議通過行政院交議、交通部陳報的「國道3號增設桃園八德交流道工程」建設計畫，全案將陳報行政院核定，以改善國道2號大湳交流道至國道３號大溪交流道間之國道交通壅塞現況，提供八德地區便捷國道服務。該項建設總經費79.65億元，國道公路建設管理基金負擔68.46億元，桃園市政府負擔用地及拆遷費11.19億元，預計於119年6月完工。
國發會指出，八德地區快速發展及人口迅速成長，中長途聯外交通運輸目前僅能依賴國道2號大湳交流道及國道3號大溪交流道，大量的車流導致交流道經常性壅塞，進而影響國道主線交通旅運的順暢，交通部因此規劃於國道３號鶯歌系統交流道與大溪交流道間增設八德交流道，並拓寬本交流道至鶯歌系統交流道間之國道主線南北向各１車道，以減少上下匝道車輛之車輛交織狀況，提升整體服務水準。
國發會表示，該建設計畫總經費79.65億元，其中由國道公路建設管理基金負擔68.46億元，桃園市政府負擔用地及拆遷費11.19億元，預計於119年6月完工。
國發會說明，除了增設交流道及主線拓寬外，還必須搭配桃園市政府辦理的新闢連絡道，雙管齊下才可有效引導分流八德地區在大湳、大溪等2處交流道產生的中長途旅運需求，並紓緩鶯歌系統交流道壅塞回堵之狀況。同時，透過交流道及連絡道之建設，將縮短八德區居民往返國道之旅行時間，並提升區內各地交通之串連，更加健全區域交通路網，為八德地區帶來地方發展契機。
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