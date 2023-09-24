加速建造執照核發 桃園推都市設計審議4階分流

為提升都市設計成效，桃園市政府繼景觀三法修正後，再領先全國推出「都市設計審議新分流制度」。都發局表示，10月1日起建築基地面積未達2000平方公尺，都市設計審議和建造執照申請程序一起審議，縮短審照時間，同時也將向紙本作業道別，迎來平板圖面審查時代，環保又高效。

都發局長江南志表示，新建建築工程依法要提出都市設計審議，桃園都市設計審議原本分為3階，第1階屬於大規模基基地開發，例如都計區內建築基地超過4000平方公尺者、高層建築物等，第2階為小規模基地，包含為都計區內未達4000平方公尺建築基地開發、工業區樓地板面積1.5萬平方公尺以下等案件，第3階則為未達2000平方公尺，但涉及開放空間或危老重建獎勵的案件。

江南志表示，經過今年度幾次都市設計審議會，發現審議流程應該再優化，分流第4階的審議，建築基地未達2000平方公尺者，又不涉開放空間或危老重建獎勵者，其實基地的開發相對簡單，併同建照一起審議，讓建築設計彈性增加，加速建照核發，也同時釋放原本審議會的量能，讓委員會可加速其他類型案件的審議效率。