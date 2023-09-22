法國在台協會Franck Paris主任訪桃 張善政盼多元交流

桃園市長張善政今天於市政府，與來訪的法國在台協會主任Franck Paris交流，並介紹桃園是台灣國際機場所在，航空相關產業外，也積極發展智慧城市計畫，期待藉由科技落實淨零碳排，同時歡迎法國在台協會將法國的文化、學術、企業及科技帶來桃園。

張善政表示，桃園是台灣工業產值最高城市，工商業發達，市政府利用智慧科技治理城市，希望借鏡法國技術及經驗，解決交通壅塞問題，並帶領產業邁向淨零碳排目標，落實ESG（環境、社會和公司治理），此外也希望與法國城市進行航空產業上的交流。

張善政指出，今年市府主辦的第二屆「2023桃源國際藝術獎」，透過國際徵件選出藝術家至桃園展覽，進而強化國際交流，接軌國際藝壇。法國藝術家戴爾芬・普伊耶(Delphine Pouillé)以作品「引體向上」獲得首獎「桃創獎」，第3屆桃源國際藝術獎將於2025年舉辦，屆時桃園市立美術館也將落成，希望藉此建立更多與法國藝術家合作機會。

教育方面，張善政提及大園國際高中推動國際文憑課程，鼓勵學生學習英文以外的第二外語，很樂意與法國在台協會合作，推動高中學生在學期間取得相關國外文憑，在畢業後進一步前往法國就學。

體育方面，張善政表示桃園各項運動皆有傑出表現，近期青、少棒在國際賽舞台表現突出，獲獎無數，今年成都世大運選手中，也許多選手來自桃園，2024年法國巴黎奧運，桃園一定不會缺席。

Paris主任表示，法國有許多具尖端技術的高科技企業及新創公司，不論智慧城市或淨零碳排目標的達成，法國在台協會將居中協助媒合法國城市及企業代表團來台交流。另一方面，法文作為國際上科技、學術與研究等面向的語言媒介，希望以桃園大園國際高中為起點，推廣法語國際文憑，鼓勵學生學習法語，畢業後順利接軌國外深造。

適逢桃園舉行世界客家博覽會期間，張善政特別致贈世客博特製酸柑茶禮盒，歡迎Paris主任多到桃園走走，發掘這塊美麗的土地，認識各個面向的桃園。