新竹縣三讀通過動保自治條例 擴大補助民眾認養犬貓

新竹縣動物保護自治條例昨天經新竹縣議會三讀通過，將函報中央核定後公布施行，新竹縣府宣布民眾認領養流浪犬貓，將可享有認養補助，包含免費絕育、注射狂犬病疫苗，未來更擬1300元寵物登記也納補助，期望落實新竹成為友善動物城市。

新竹縣動保所長彭正宇表示，民眾來新竹縣動保教育園區認養流浪犬貓，新竹縣府直接補助犬貓絕育及疫苗注射費用，未來動保自治條例上路後，研擬擴大補助，將縣民550元、外縣市民眾1300元寵物登記費用也納補助，提升民眾認領養意願。

新竹縣動保所從2021年起著手起擬新竹縣動物保護自治條例，今年5月完成預告程序、8月縣務會議通過，昨正式經議會三讀。新竹縣長楊文科感謝議員們支持新竹縣動保政策，相信藉制定規範，更落實新竹縣動物權益和照顧動物，未來條例上路將補上新竹縣動保工作的新拼圖，彰顯新竹縣動保理念。

新竹縣動保所指出，「動物保護法」自1998年11月4日公布實施後，雖經多次修正，人犬衝突及虐待案件仍時有所聞，為提升民眾及特寵業者飼養動物的正確觀念、保障動物福利、有效控制流浪犬貓族群、落實動物保護與生命教育及促進人與動物的和諧關係，新竹縣著手擬定動保自治條例。

新竹縣動物保護自治條例全文共16條。其中明定飼主牽寵物外出需加繩鍊及其他限制措施，還提及藉補助鼓勵認領養流浪犬貓，同時動保所將有權要求虐待動物行為人應償付醫療費用，以及將動保課程納入縣府各級學校教育行政人員進修課程。條例明定違反規定的相關罰則。

動保所提醒民眾，條例中規定寵物外出需加繩鍊，也規範寵物屍體處理應符合環保、衛生及動物防疫法規，處理過程並應注意生命尊嚴，嚴禁「死貓掛樹頭、死狗放水流」，希望藉自治條例彌補母法動保法的不足。