桃市議會火藥味濃 藍綠互控鄭文燦、張善政行政不中立

桃園市議會今天進行第3屆第4、5次臨時會，民進黨團多名議員質疑市長張善政與市府團隊幫國民黨總統及立委參選人輔選，違反行政中立原則，引發國民黨團議員不滿，質詢暗諷前朝鄭文燦市府才有多起行政不中立事實，雙方隔空舌戰；市議會民進黨團下午發新聞稿批桃市府已多次違反行政中立，應檢討改進。對此，桃市府也罕見強硬回「絕對比前朝中立」。

民進黨桃園市議員黃瓊慧指出，天下雜誌近日公布施政滿意度調查，桃園市長滿意度從鄭文燦時期全國第8名跌到現在張善政的倒數第7名，深究原因，地方反映災害發生找不到市長。今年7月21日棒球場大螢幕更新開幕也不見市長身影，後來發現市長是出席國民黨總統參選人造勢；同黨議員李宗豪表示，張善政今年5月市政總質詢承諾「上班時間不會輔選，下班會彈性運用」，7月21日出席造勢是下午3時，難道市府3時就下班？

綠營議員王珮毓、魏筠議員也提到，市府5月在龍潭辦龍舟賽，藍營立委參選人在台上拉票卻不見市府人員阻止，明顯違反行政中立；議員許家睿也要求人事處提供市長和機關首長的請假單，人事處也應掌握有無公務員違反公務人員行政中立法。

國民黨市議員舒翠玲質詢時指鄭文燦2015年剛上任的施政滿意度是六都第4名，比張善政差，連續2年競爭力六都墊底。他也點名鄭文燦時期的民政局主秘帶特定候選人喬行程、前資科局長余宛如上班發臉書批評張善政，暗酸前朝官員才是真的行政不中立。

藍營議員詹江村也說，前市議員王浩宇跑進替代役宿舍洗澡，前朝民政局也幫王發新聞稿幫忙澄清，自己也被余宛如發梗圖修理過，「所謂行政中不中立，跟鄭文燦一樣，比照辦理就好」。

針對綠營議員質疑，新聞處長羅楚東強調市府與各縣市一直保持良性互動，相關活動只要具市政交流意義都會遞出邀請，雖然部分縣市未成行，但會持續努力。至於議員質疑市長上班時間進行輔選活動，「這完全不是事實」，市長若參加非公務行程，一定都會請假，市府也會記取教訓，對於前朝種種行政不中立行為，絕不重蹈覆轍。

另外，市府對各項民調都虛心看待，也會作為施政的重要參考。張市長首年施政滿意度六都第3名，而前市長鄭文燦上任第一年六都第4名、競爭力上任前2年居六都之末，這類比較都是可受公評。然而，八德運動中心羽球場天花板崩落、竹圍漁港浮動碼頭毀損和北景雲案被監察院糾正，這類事件應該比個別民調結果更讓民眾印象深刻。