反龍科擴大徵收自救會內訌 新自救會：竹科撤案另選址

桃園市龍潭科學園區第3期擴大土地徵收計畫，爆發反龍科擴大土地徵收自救會抗爭，在竹科管理局決定剔除南側密集住區後，自救會爆發內訌，南側住宅區外的住戶近90人成立「反對龍科擴建土地徵收自救會」，自救會代表張貴有今天上午表示，成員原參加那邊自救會，但是南側住宅被剔除後，他們很無奈，感到有被剝奪感，該自救會訴求是要求竹科管理局撤案、重新選址。

因應台積電擴廠需求，行政院去年核定龍潭科學園區第3期擴大徵收土地徵收計畫和徵收158.59公頃土地，其中88％為私人土地，引起居民不滿抗爭，龍潭八德段社區住戶組成反對龍科擴大土地徵收自救會，包括南側住宅區住戶和其他散居住戶約150戶居民，一起反對龍科擴大徵地案抗爭。

上周竹科管理局決定排除南側密集住宅區包括美的世界、宏福社區及巫氏公廳、馮輝岳故居、梅龍路396巷南側零星農舍，國際美語村亦排除既有三棟校舍建築物後，據了解，引起南側住宅區外其他戶反彈，埋下自救會內訌起因。

張貴有表示，他們原是參加那邊自救會，龍科南側住宅社區人口集中被剔除，他們感到很無奈，有被剝奪感，加上徵收區老人多、資訊少，還有上百年的廖、魏、徐、吳家住宅、公廳在此，為爭取自己權益，成立反對龍科擴建土地徵收自救會。

該自救會訴求要求竹科管理局撤案，竹科沒有興辦事業計劃先開公聽會啟動徵收，不合法徵收亦不符合公益、必要性及合理性，請竹科局重新選址，盤點現有閒置工業用地，而不是開輾平百年古厝、公廳。

市議員張肇良表示，起初該反龍科自救會包括南側住宅社區和其他住戶共150戶，其中南側住宅區週邊約60戶如今南側宅社被剔除龍科擴大徵收，造成其他住戶相對剝奪感，因為其他住戶包括許多龍科旁、聖亭路周邊住戶、店面及老宅，既然南側社區剔除，他建議徵收範圍將聖亭路邊退縮30公尺，德龍國小遷校後校地、安置住宅區移至梅龍路左側393巷地區，化解反彈。