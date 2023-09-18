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台大竹北校區設附中有困難 議員籲培育高科技人才

中央社／ 新竹縣18日電

新竹縣府多個月前召開會議評估台大竹北校區設立附中可行性，但校方稱有困難。民進黨新竹縣議員蔡蕥鍹今天說，盼台大善用校地培育高科技人才。

民進黨新竹縣議員蔡蕥鍹發布新聞稿表示，台大竹北分部婉拒在竹縣設立附中，也未同意移撥部份校地給縣府設立高中，然而新竹縣竹北市是全台人口遷入率很高的城市，許多民眾恐將面臨高中就學量能不足窘境。

蔡蕥鍹說，為爭取學童就學權益，日前拜訪台大竹北分部資深專員陳志宏，希望台大能善用校地，協助新竹縣培育高科技人才。

蔡蕥鍹指出，當初新竹縣府補助台大符合區段徵收法令價格，以同等額度支票向竹縣縣治2期區段徵收委員會購買22公頃土地，希望台大前來設校，嘉惠在地鄉親，但20多年來竹北分部目前僅1棟碧禎館，設有4班碩士在職專班，每年約提供200人就學名額。

蔡蕥鍹表示，既然台大設立附中這條路行不通，竹北校區碧禎館仍有許多閒置空間，建議台大可思考培育新竹縣高職、技職人才，釋出專業師資，與新竹科學園區科技大廠進行建教合作，同樣也能緩解新竹縣未來就讀高職的就學量能。

陳志宏向蔡蕥鍹說，校方明白竹北人口激增所面臨的高中量能不足問題，但台大因未設教育學院，無法培育中小學師資，設立「附中」力有未逮，但未來新竹縣有需要協助，在能力範圍內，台大都非常願意善盡社會責任。

陳志宏說明，台大竹北校區已規劃進修推廣教育大樓新建案、住宿會館案、智慧醫療大樓案、半導體產學研究中心、國家太空中心等，預估將培育更多半導體及相關領域研究人才。

解決竹縣學生數急增問題，新竹縣府幾個月前召開會議評估台大設立附中可行性。新竹縣府日前說，若台大無法設立附中，要求移撥校地給縣府興建高中。台大校方表示，設立附中恐有困難，會將意見帶回校內再研議。

台大 新竹 蔡蕥鍹

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